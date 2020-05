Kostenpflichtiger Inhalt: Kleine Parteien und die Kommunalwahlen : Analoge Unterschriften und knappe Fristen

Bis die Kreuzchen aus den Wahlzetteln gemacht werden können, dauert es noch einige Monate. Die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen sind aber bereits in vollem Gange (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Aachen/Düsseldorf In der Vorbereitung auf die Kommunalwahlen im September stehen junge und kleine Parteien vor neuen Hürden. Denn die Kandidaten überhaupt auf dem Wahlzettel zu bringen, gestaltet sich in Zeiten von Corona als ungewohnt schwer. Eines scheint jedoch klar: Am Wahltermin wird nicht gerüttelt.