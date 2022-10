Tag der Deutschen Einheit : Warum ist der 3. Oktober ein Feiertag?

Aachen Der Tag der Deutschen Einheit wird jedes Jahr am 3. Oktober gefeiert. Ist er in allen Bundesländern ein Feiertag? Und welche Bedeutung hat das Datum?

Warum ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober?

Am 3. Oktober wird an den offiziellen Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1990 erinnert. In Artikel 1 des Einigungsvertrages ist dazu festgehalten: „Mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 werden die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Länder der Bundesrepublik Deutschland.“