Corona-Krise : 130 Milliarden gegen Krise: Mutig oder „teure Gießkanne“?

Berlin 130 Milliarden Euro - die Dimension der Pläne, die Deutschlands Wirtschaft aus der Corona-Krise helfen sollen, ist historisch. Die große Koalition selbst zeigt sich sehr zufrieden, auch von Experten und der Wirtschaft kommt Lob. Die Opposition sieht das anders.

Das gewaltige Konjunkturpaket der schwarz-roten Koalition gegen die Corona-Krise stößt in der Wirtschaft und bei Experten auf breite Zustimmung. Aus der Opposition kam am Donnerstag allerdings auch heftige Kritik an den Plänen von Union und SPD.