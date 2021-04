Kommentar zur Union : Der angeschlagene Kandidat

Steht vor gewaltigen Herausforderungen: Armin Laschet geht als CDU-Kandidat ins Rennen um das Kanzleramt. Foto: dpa/Michael Kappeler

Meinung Aachen Zum Schluss war es ein Bitten und Betteln. Jetzt steht fest: Armin Laschet geht für die Union ins Rennen um die Kanzlerschaft. Doch ein Sieger ist der Aachener nicht.

Man hatte es kaum noch für möglich gehalten, doch die Union hat tatsächlich einen Kanzlerkandidaten gefunden: Armin Laschet wird am 26. September bei der Bundestagswahl als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Den Machtkampf mit seinem CSU-Herausforderer Markus Söder hat der CDU-Vorsitzende damit zwar gewonnen. Doch ein Sieger ist Laschet nicht. Er ist ein schwer angeschlagener Kandidat.

Zuletzt hatte Laschets Ringen um die Unterstützung aus den eigenen Reihen etwas von einem peinlichen Bitten und Betteln. Man stellt sich ernsthaft die Frage, wie der CDU-Vorsitzende, der mitbekommen haben dürfte, dass ihn nicht nur die Junge Union als Kanzlerkandidaten nicht wollte, in den kommenden Wochen einen überzeugenden Wahlkampf führen will. Eine eigene Position der Stärke mit dem nötigen Rückhalt aus der Partei sieht jedenfalls anders aus.

Seiner Konkurrentin, der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, hat er schon mal einen fairen und frischen Wahlkampf zugesagt. Vor allem auf die Frische darf man gespannt sein.

Söders Treueschwur ist zynisch

Der Treueschwur Söders, der Laschet seine volle Unterstützung zugesagt hat, ist Zynismus pur. Die Menschen sind es leid, sich für dumm verkaufen zu lassen. Was sich Söder und Laschet in den vergangenen zwei Wochen geliefert und geleistet haben, war kein normaler Machtkampf, wie ihn die Demokratie vorsieht, wenn Politikerinnen oder Politiker um Kandidaturen ringen. Was der Demokratie überhaupt nicht gut zu Gesicht steht, ist ein wüstes Gezerre um Kandidaturen und Pöstchen, bei dem Inhalte keine Rolle mehr spielen.

So werden sich nun weitere Menschen abwenden, weil sie das Grundvertrauen in die Politik zunehmend verlieren. Wenn Laschet und Söder demnächst einmal mehr reflexartig ihre Sorge darüber zum Ausdruck bringen, dass sich die Unzufriedenen an den extremen politischen Rändern sammeln, wird man sie an ihre klägliche Vorstellung zu erinnern wissen.

Die Grünen hingegen haben bei der Suche nach ihrer Kandidatin bzw. ihrem Kandidaten ein Lehrstück dafür geliefert, wie man im Jahr 2021 fernab von hochnotpeinlichen politischen Ränkespielen eine wichtige Personalentscheidung trifft. Zurecht wurde die souveräne und geradezu sympathische Art und Weise, in der das Spitzenduo Baerbock/Habeck zu einer einvernehmlichen Lösung gelangte, fast überschwänglich gelobt. Es sei aber daran erinnert, dass Annalena Baerbock bis hierhin „nur“ Kandidatin und noch nicht Bundeskanzlerin ist.

Grünes Selbstbewusstsein

Aus wahltaktischen Überlegungen wäre Robert Habeck möglicherweise die bessere Lösung gewesen, da er für manchen CDU/CSU-Stammwähler, der sich nach Laschets und Söders Desaster enttäuscht abwendet, eine wählbarere Alternative dargestellt hätte. Weil sie vor Selbstbewusstsein derzeit aber nur so strotzen, sehen sich die Grünen in der komfortablen Lage, das eigene Handeln nicht nach dem politischen Gegner und dessen Personaltableau auszurichten.

Eine solche Position der Stärke muss man sich erst einmal erarbeiten. Die Union ist davon weit entfernt.

Dass den Grünen das jüngste Kandidaten-Drama von CDU und CSU in die Karten gespielt hat, würde niemand ernsthaft bezweifeln. Wer aber behauptet, der anhaltende grüne Höhenflug sei allein mit der Schwäche des politischen Gegners zu erklären, verkennt die Realität. Die Union ist gut beraten, vor den Tatsachen nicht die Augen zu verschließen.

Laschet hat einmal zu oft betont, dass er sich mit Söder zusammensetzen und eine gute Lösung finden werde. Seinen Führungsanspruch hat er damit nach außen hin nicht dokumentiert. Es war Laschet, der nach seiner Wahl zum CDU-Vorsitzenden viel zu zögerlich war, hier liegt sein strategisches Versäumnis. Dass es ausgerechnet Söder war, der Laschet ganz zum Schluss, als es längst zu spät und der Schaden angerichtet war, fast großmütig daran erinnerte, dass der Ball natürlich immer bei der CDU, der großen Schwester liege, war die Krönung.

Nun wissen wir aus der Vergangenheit, dass sich die Dinge in der Politik schnell ändern können. Bis zum 26. September kann viel passieren. Niemanden würde es wundern, wenn die Menschen an diesem Tag in der Wahlkabine oder im Vorfeld bei der Briefwahl ihre Entscheidung vor allem von der Frage abhängig machen, wie dieses Land bis dahin durch die Pandemie gekommen ist.