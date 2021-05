Priorisierung aufgehoben : Spahn verspricht eine Million Astrazeneca-Dosen für nächste Woche

Das Präparat von Astrazeneca bleibt mancherorts in den Praxen liegen. Nun wurde die Impfpriorisierung aufgehoben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Berlin In der kommenden Woche sollen eine Million Astrazeneca-Dosen an die Arztpraxen in Deutschland geliefert werden, die dann ohne Priorisierung vergeben werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin an. Am Vortag hatten Bund und Länder die Priorisierung mit einer festen Vorrangliste für diesen Impfstoff aufgehoben. Künftig ist es dem Arzt in Absprache mit dem Impfling auch freigestellt, den Abstand für eine Astrazeneca-Zweitimpfung von zwölf auf bis zu vier Wochen zu verkürzen.

Spahn betonte: „Die Wirksamkeit ist umso höher, desto länger der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ist.“ Die Wirksamkeit einer zweimaligen Impfung gegen das Coronavirus im Abstand von vier bis acht Wochen liegt laut Studien bei 50,4 Prozent, bei zwölf und mehr Wochen bei bis zu 82,4 Prozent.

Der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat deutlich gemacht, dass er für sich selbst den Impfabstand bei Astrazeneca nicht verkürzen wird. „Natürlich werde ich mich erst nach zwölf Wochen impfen lassen“, sagte Wieler mit Blick auf die bei ihm noch ausstehende Zweitimpfung mit dem Vakzin. „Je länger der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung ist, desto besser ist der Schutz“, sagte er zur Begründung.

Lesen Sie auch Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Chancen auf Urlaub im Ausland steigen

Auch Wieler stellte klar, dass die Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca eine Zweitimpfung ab einem Mindestabstand von vier Wochen zulässt. Umgekehrt räumte auch Spahn ein, dass das Präparat „je länger das Intervall desto wirksamer“ sei. Mit Blick auf die Impfkampagne insgesamt gebe es jedoch zugleich das „große Interesse, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen“.

Auf die Frage, ob mit einer Verkürzung des Intervalls die Urlaubsplanung von Impfwilligen zulasten der Wirksamkeit unterstützt werden soll, verteidigte Spahn den Schritt: Viele wollten sich augenscheinlich derzeit nicht mit Astrazeneca impfen lassen, weil sie dann erst im August den vollen Impfschutz bekommen. Da auch die Erstimpfung schon gegen das Virus schütze, sei so eine geringere Akzeptanz aber für die Pandemiebekämpfung insgesamt nicht gut. „In dieser Phase der Pandemie haben wir ein großes Interesse daran, dass viele Menschen sich impfen lassen.“

Die Freigabe von Astrazeneca sei besonders für diejenigen attraktiv, „die nicht so schnell an eine Impfung kommen würden.“ Aber angesichts der beschränkten Liefermengen gelte auch weiter: „Es können nicht innerhalb von drei oder fünf Tagen oder auch von zwei Wochen alle geimpft werden.“ Bei den Über-60-Jährigen seien je nach Bundesland nun rund 70 Prozent der Bevölkerung geimpft. Empfohlen wird das Astrazeneca-Präparat nach Bekanntwerden von sehr seltenen schweren Nebenwirkungen vor allem bei jüngeren Frauen für Menschen ab 60. Aber auch Jüngere können sich damit impfen lassen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) verwies dafür auf „lebenspraktische Erwägungen“. So gebe es den Wunsch vieler Menschen, nicht so lange auf die Zweitimpfung warten zu müssen, um bereits für ihren Urlaub eine Bescheinigung über einen vollen Impfschutz zu bekommen.

Für die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna empfehlen die Hersteller einen kürzeren Impfabstand von drei beziehungsweise vier bis sechs Wochen. Die Wirksamkeit dieser Impfstoffe ist höher als die des Vakzins von Astrazeneca.

Die Impfquote in Deutschland stieg nach Angaben des RKI vom Freitag bei den Erstimpfungen auf 31,5 Prozent der Bevölkerung und beim vollständigen Impfschutz auf 8,8 Prozent. Insgesamt 26,2 Millionen Menschen erhielten zumindest eine erste Corona-Schutzimpfung. Einen deutlichen Anstieg gab es vor allem bei den Zweitimpfungen.

(dpa)