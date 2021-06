Was heute wichtig war : Das war der Tag im Dreiländereck

Was heute wichtig war

Aachen Neue Töne im Neuen Kurhaus, beim digitalen Impfpass haben die Apotheken alle Hände voll zu tun und Alemannias Co-Trainer Andersen will den Verein verlassen. Was die Region heute noch bewegt hat, erfahren Sie hier.

Musikbunker gibt im Kurhaus bald den Ton an: Der Musikbunker eröffnet 2023 einen Club im für rund 50 Millionen Euro sanierten Neuen Kurhaus. An den Club Zero des alten Spielcasinos erinnert schon jetzt nichts mehr. Aber Geld dürfte weiter eine große Rolle spielen.