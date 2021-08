Zweite Bundeswehrmaschine landet in Kabul : Deutsches Flugzeug soll „so viele wie möglich“ mitnehmen

Hunderte von Menschen versammeln sich vor dem internationalen Flughafen. Die Taliban sprachen am Dienstag in ganz Afghanistan eine „Amnestie“ aus und forderten die Frauen auf, sich ihrer Regierung anzuschließen. Foto: dpa/-

Update Kabul/Berlin Die Evakuierungsaktion in Kabul ist angelaufen. Eine zweite Bundeswehrmaschine ist am Dienstag gelandet. Die Verteidigungsministerin lobt das „Husarenstück“ der Piloten. Der Bundespräsident spricht vom Scheitern des Westens in dem Land.

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hat die Bundeswehr unter schwierigsten Bedingungen erste Menschen aus Kabul ausgeflogen. Die zweite Bundeswehrmaschine für die Evakuierungsaktion ist am Dienstag auf dem Flughafen in Kabul gelandet. Das sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Berlin. In der Nacht landete auf dem Flughafen der Hauptstadt bereits ein Flugzeug der Luftwaffe, setzte Fallschirmjäger ab und nahm sieben Menschen mit zurück.

Als Reaktion auf den Machtwechsel setzte die Bundesregierung die staatliche Entwicklungshilfe für Afghanistan aus, wie der zuständige Minister Gerd Müller (CSU) sagte. Für dieses Jahr waren 250 Millionen Euro veranschlagt, von denen aber noch nichts ausbezahlt wurde.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte am Dienstag in Berlin, Deutschland müsse jetzt alles daransetzen, die eigenen Landsleute und die Afghanen, die ihnen jahrelang zur Seite gestanden hätten, in Sicherheit zu bringen. „Darüber hinaus müssen wir gemeinsam mit unseren Verbündeten nach Möglichkeiten suchen, auch denjenigen zu helfen, die in Afghanistan jetzt von Gewalt oder Tod bedroht sind, darunter viele mutige Frauen.“

Foto: dpa/- 15 Bilder Evakuierungsdrama am Flughafen von Kabul

Der Transportflieger vom Typ A400M war zuvor fünf Stunden lang über dem Flughafen Kabul gekreist, der wegen chaotischer Zustände auf dem Rollfeld gesperrt war. Das Benzin hätte nicht mehr lange gereicht, hieß es aus Sicherheitskreisen. Bei den sieben Ausgeflogenen handelt es sich um fünf Deutsche, eine Person aus einem anderen europäischen Land und eine afghanische Ortskraft. Zuvor hatte bereits eine andere Transportmaschine der Bundeswehr den Anflug auf Kabul abbrechen und zum Nachtanken nach Taschkent fliegen müssen.

„Aufgrund der chaotischen Umstände am Flughafen und regelmäßiger Schusswechsel am Zugangspunkt war gestern Nacht nicht gewährleistet, dass weitere deutsche Staatsangehörige und andere zu evakuierende Personen ohne Schutz der Bundeswehr überhaupt Zugang zum Flughafen erhalten würden“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Dienstag zur Begründung, warum die A400M fast leer wieder zurückflog. Der Airbus ist offiziell für 114 Passagiere ausgelegt. Es heißt aber, dass während der Evakuierungsaktion bis zu 150 Menschen mit ihm transportiert werden könnten.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Evakuierungseinsatz dennoch gelobt und weitere Transportflugzeuge in Aussicht gestellt. „Das war ein echtes Husarenstück, was die Piloten geleistet haben“, sagte die CDU-Politikerin über die Landung der ersten deutschen Maschine am Montag in Kabul.

Das Flugzeug habe „mitgenommen, was mitzunehmen war“, das seien aber leider nur wenige Menschen gewesen. Kramp-Karrenbauer betonte: „Wir nehmen alles mit, was vom Platz her irgendwie in unsere Flugzeuge passt“ – das gelte für deutsche und internationale Kräfte ebenso wie für Afghanen. Der Auftrag der Bundeswehr sei, so viele Menschen wie möglich auszufliegen.

Dabei sei man nicht nur auf einen kurzen Einsatz zur Evakuierung am Flughafen Kabul vorbereitet, sondern auch auf eine „echte Luftbrücke“, sagte Kramp-Karrenbauer. Derzeit seien zwei Maschinen als Shuttle zwischen Kabul und Taschkent in Usbekistan im Einsatz. Sollte eine dauerhafte Luftbrücke, in Abstimmung etwa mit der US-Regierung, zustandekommen, könnten auch mehr Transportkapazitäten bereitgestellt werden.

Die beiden Flugzeuge sollen deutsche Staatsbürger und afghanische Ortskräfte, die früher für die Bundeswehr und Bundesministerien gearbeitet haben oder noch arbeiten, zunächst nach Usbekistan bringen. Vom dortigen Drehkreuz Taschkent soll es dann mit Chartermaschinen weiter nach Deutschland gehen. Die in Kabul abgesetzten Fallschirmjäger der Division Schnelle Kräfte sollen nun US-Soldaten dabei unterstützen, auf dem Flughafen wieder die Ordnung herzustellen und sichere Evakuierungen zu ermöglichen.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer will dafür bis zu 600 Bundeswehrsoldaten bereitstellen. Das sagte die CDU-Politikerin nach Medieninformationen am Montag in Berlin in der Unterrichtung der Fraktionsvorsitzenden des Bundestags.

Die Start- und Landebahn des Flughafens Kabul war am Dienstag nach Angaben eines Nato-Vertreters wieder geöffnet. Der zivile Repräsentant der Nato in Afghanistan, Stefano Pontecorvo, schrieb auf Twitter, er sehe Flugzeuge landen und abheben.

Nach der Übernahme Kabuls durch die militant-islamistischen Taliban hatten sich am Montag auf dem Flughafen dramatische Szenen abgespielt. Hunderte verzweifelte Menschen versuchten, auf Flugzeuge zu kommen und das Land zu verlassen, wie Videos und Bilder in Sozialen Medien zeigten. Sie liefen auf das Rollfeld, kletterten unter anderem über Drehleitern, um in Flugzeuge zu gelangen. Daraufhin wurde der Flugverkehr vorübergehend eingestellt.

Bundespräsident Steinmeier sprach von „Bildern der Verzweiflung“, die „beschämend für den politischen Westen“ seien. „Umso mehr müssen wir jetzt zu denen stehen, denen wir durch ihre Arbeit und Unterstützung für ihren Einsatz verpflichtet sind.“

„Wir erleben in diesen Tagen eine menschliche Tragödie, für die wir Mitverantwortung tragen, und eine politische Zäsur, die uns erschüttert und die Welt verändern wird“, betonte der frühere Außenminister. „Das Scheitern unserer jahrelangen Anstrengungen in Afghanistan, ein stabiles, tragfähiges Gemeinwesen aufzubauen, wirft grundlegende Fragen für Vergangenheit und Zukunft unseres außenpolitischen und militärischen Engagements auf.“

Linke-Spitzenkandidat Dietmar Bartsch warf Außenminister Heiko Maas (SPD) und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Versagen vor. Er legte ihnen im Zusammenhang mit den Ereignissen in Afghanistan einen Verzicht auf künftige Ministerämter nahe. „Außenminister und Verteidigungsministerin geben ein verheerendes Bild ab“, sagte Bartsch am Dienstag.

