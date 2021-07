Umfrage : CDU schwächelt – Grüne zweitstärkste Kraft in NRW

CDU schwächelt – Grüne zweitstärkste Kraft in NRW

Das Regierungshandeln rund um Kanzlerkandidat Armin Laschet schlägt sich nicht in positiven Umfrageergebnissen für die CDU nieder. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Das Regierungshandeln nach der Flutkatastrophe hat offensichtlich nicht auf das Konto oder CDU eingezahlt. Die Grünen hingegen können profitieren.

Die Grünen haben in den vergangenen Wochen laut einer neuen Umfrage bei den Wählern Nordrhein-Westfalens gepunktet – im Gegensatz zur CDU. Wenn am Sonntag Landtagswahl wäre, käme die Öko-Partei hier demnach auf 23,5 Prozent und würde als zweitstärkste Kraft in den Düsseldorfer Landtag einziehen.