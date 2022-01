Digitaler Parteitag : CDU-Parteitag wählt Friedrich Merz zum neuen Vorsitzenden

Beim 34. Parteitag der CDU wurde Merz als neuer Bundesvorsitzender gewählt. Pandemiebedingt findet der Parteitag rein digital statt. Das Ergebnis der Wahl muss daher noch per Briefwahl bestätigt werden. (Symbol) Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Friedrich Merz ist fast am Ziel. Ein digitaler Parteitag wählt ihn zum neuen Parteichef. Er bekommt einen großen Vertrauensvorschuss. Aus rechtlichen Gründen muss jetzt aber noch eine Briefwahl erfolgen.

Die CDU hat den Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Bei einem digitalen Bundesparteitag stimmten am Samstag 915 von 983 Delegierten für den 66-Jährigen, 16 enthielten sich. Die CDU errechnete daraus eine Zustimmung von 94,62 Prozent. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Deren Ergebnis soll am 31. Januar verkündet werden.