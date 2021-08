Forsa-Umfrage : SPD überholt Grüne und rückt dicht an Union heran

SPD überholt Grüne und rückt dicht an Union heran

Köln Die Sozialdemokraten um Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommen laut Umfrage in der Wählergunst weiter voran. So wären viele Regierungskonstellationen möglich.

Die SPD holt in der Gunst der Wähler weiter auf, zieht nun auch beim Meinungsforschungsinstitut Forsa an den Grünen vorbei und rückt dicht an die Union heran. Die Sozialdemokraten um Kanzlerkandidat Olaf Scholz gewinnen im RTL/ntv-Trendbarometer gegenüber der Vorwoche zwei Prozentpunkte hinzu und liegen mit 21 Prozent nur noch zwei Punkte hinter der Union, die bei 23 Prozent verharrt.