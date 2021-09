Wie die Mandate im Parlament verteilt werden : Der nächste Bundestag wird wohl noch größer

Blick in den Plenarsaal des Bundestags: Vor dem Präsidium (oben Mitte), der Regierungsbank (links) und der Bundesratsbank (rechts) die derzeitigen Sitzgruppen der sechs Fraktionen (von links) AfD, FDP, CDU/CSU, Grüne, SPD, Linke. Foto: dpa/Michael Kappeler

Bevor die Parteien wissen, wie viele Sitze sie bekommen, muss im deutschen Wahlsystem viel gerechnet werden. Es gibt Erst- und Zweitstimmen. Es gibt Direkt-, Listen-, Überhang- und Ausgleichsmandate. Das macht es interessant und kompliziert.

Am 26. September wird der 20. Deutsche Bundestag gewählt – und zwar nach dem System der personalisierten Verhältniswahl. Das hört sich kompliziert an, aber dieses Grundprinzip hat sich bewährt und wird nach wie vor weitestgehend akzeptiert. Das deutsche Wahlsystem hält in dem Grundkonflikt parlamentarischer Wahlen – zwischen der Sicherung einer stabilen Regierungsmehrheit einerseits und der möglichst getreuen Wiedergabe der Wählermeinung andererseits – gut die Balance.

Wahlgesetz: „Der Deutsche Bundestag besteht vorbehaltlich der sich aus diesem Gesetz ergebenden Abweichungen aus 598 Abgeordneten“, lautet der erste Satz des Bundeswahlgesetzes. Im zweiten Satz wird festgelegt, dass die Parlamentsmitglieder „in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl von den wahlberechtigten Deutschen“ gewählt werden. Jede Wählerin und jeder Wähler hat bei der Bundestagswahl zwei Stimmen: die Erststimme und die Zweitstimme.

Erststimme: Mit ihr nehmen die Wahlberechtigten ein Persönlichkeitswahlrecht wahr und damit Einfluss eben nicht nur auf die parteipolitische, sondern auch auf die personelle Zusammensetzung des Bundestags: Sie wählen in ihrem Bundestagswahlkreis einen Direktkandidaten. Entgegen landläufiger Meinung handelt es sich bei der Bundestagswahl jedoch nicht um eine Kombination aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Zwar werden mit der Erststimme 299 Abgeordnete in den Wahlkreisen – mit einfacher Mehrheit – direkt gewählt, aber die von einer Partei so gewonnenen Direktmandate werden von den Sitzen, die ihr gemäß ihrem Anteil an den Zweitstimmen zustehen, abgezogen.

Für die Gesamtzahl der Abgeordneten einer Partei sind ausschließlich die Zweitstimmen ausschlaggebend. Der Bundestag wird also nach dem Verhältniswahlsystem gewählt, das allerdings durch die Fünf-Prozent-Hürde eingeschränkt ist.

Fünf-Prozent-Hürde: Bei der Sitzverteilung nach den Zweitstimmen werden nur jene Parteien berücksichtigt, die bundesweit mindestens fünf Prozent der Zweitstimmen erreicht oder in mindestens drei Wahlkreisen ein Direktmandat gewonnen haben. Diese Regelung widerspricht zwar dem reinen Prinzip der Verhältniswahl, soll aber die Bildung regierungsfähiger Mehrheiten erleichtern und einer Parteienzersplitterung im Parlament vorbeugen. Sie begünstigt einerseits die Parteienkonzentration, ist aber andererseits, wie die Vergangenheit gezeigt hat, für neue politische Kräfte nicht unüberwindlich.

Direktmandate: Wer als Direktkandidat einen Wahlkreis gewinnt, zieht in den Bundestag ein. Dieses Direktmandat erhält ein Kandidat auch dann, wenn seine Partei bundesweit nicht über fünf Prozent der abgegebenen Zweitstimmen kommt. In einem solchen Fall werden diese Direktmandate von den gesetzlich festgelegten 598 Bundestagssitzen abgezogen, bevor die Sitzverteilung vorgenommen wird. Wenn jedoch mindestens drei Kandidaten einer Partei über die Erststimmen ein Direktmandat gewinnen, entfällt die Fünf-Prozent-Hürde. Die Partei wird bei der Verteilung der Bundestagssitze entsprechend ihrem Anteil an den Zweitstimmen berücksichtigt – egal, ob sie zwei oder 4,9 Prozent errungen hat.

Zweitstimme: Die entscheidende Stimme für das Kräfteverhältnis im Parlament ist die zweite. Alle 598 Sitze im künftigen 20. Deutschen Bundestag werden auf die Parteien nach deren Zweitstimmenergebnissen verteilt.

Sitzverteilung: Schon vor der eigentlichen Wahl ist von den insgesamt 598 zu verteilenden Mandaten jedem Bundesland gemäß seiner Bevölkerungszahl ein Sitzkontingent zugeteilt worden; berücksichtigt werden dabei also auch unter 18-Jährige, die noch nicht wählen dürfen. So stehen Nordrhein-Westfalen als Bundesland mit den meisten deutschen Staatsbürgern 127 Sitze zu und damit zum Beispiel fünf mehr als allen neuen Bundesländern im Osten (einschließlich Berlins) zusammen.

Am Wahlabend wird zunächst ermittelt, wie viele Bundestagsmandate jede Partei in einem Bundesland gemäß ihrem Anteil an den Zweitstimmen in diesem Bundesland erhält. Die entsprechende Zahl erhöht sich, wenn der Partei Überhangmandate zustehen.

Lesen Sie auch Wissenswerte Statistiken : Die Bundestagswahlen in Zahlen und Fakten

Überhangmandate: Wenn eine Partei – über die Erststimmen – in den Wahlkreisen eines Bundeslandes mehr Direktmandate gewinnt, als ihr aufgrund ihres Zweitstimmen-Ergebnisses zustehen, behält sie dieses Plus als sogenannte Überhangmandate. Eine Ursache dafür kann zum Beispiel das sogenannte Stimmensplitting sein, auf das bisher Grüne und FDP gesetzt haben und das zu einem Übergewicht der Erststimmen bei großen Parteien führt. Bei der letzten Bundestagswahl 2017 fielen insgesamt 46 Überhangmandate für drei Parteien an: CDU, SPD und CSU. Die CDU kam auf 36 (davon elf allein in Baden-Württemberg). Der SPD standen drei Überhangmandate zu (zwei in Hamburg, eines in Bremen). Auf die CSU entfielen in Bayern sieben Überhangmandate.

Wenn Überhangmandate anfallen, erhöht sich die Zahl der Mandate aber weiter, weil Überhangmandate für die eine durch sogenannte Ausgleichsmandate für andere Parteien ausgeglichen werden.

Ausgleichsmandate: Im Bundestag werden im Fall von Überhangmandaten seit der Bundestagswahl 2013 Ausgleichsmandate an die anderen Parteien vergeben, damit die Zahl der Mandate einer Partei exakt ihrem Anteil an den Zweitstimmen entspricht. So erlangt eine Partei durch die ihr zustehenden Überhangmandate keinen Vorteil mehr. Denn in einem weiteren Rechenschritt erhalten alle anderen Parteien so viele Ausgleichsmandate, dass die Sitzverteilung wieder dem reinen Verhältnis der Zweitstimmen entspricht. Bei der letzten Bundestagswahl kamen wegen der 46 Überhangmandate demnach 65 Ausgleichsmandate hinzu (SPD: 19, Linke und Grüne jeweils 10, FDP: 15, AfD: 11).

Landeslisten: Auf diese Weise ist also für jede Partei die Mandatszahl in jedem Bundesland und damit die endgültige Gesamtzahl ihrer Bundestagssitze ermittelt. So steht also fest, wie viele Bundestagsabgeordnete einer Partei aus jedem Bundesland kommen. Von dieser Zahl werden jeweils die – über die Erststimmen – gewonnenen Direktmandate im jeweiligen Bundesland abgezogen. Bleiben danach Sitze übrig, werden sie von Listenkandidaten gemäß ihrer Reihenfolge auf der Landesliste besetzt. Mit Ausnahme der CSU, die nur in Bayern zur Wahl steht, treten die Parteien in jedem Bundesland mit einer unterschiedlichen Landesliste an.

Wahlrechtsänderung: Das Bundeswahlgesetz wurde im Oktober 2020 in einem Punkt geändert: Die ersten drei Überhangmandate werden für die anderen Parteien nicht mehr – wie 2013 und 2017 – ausgeglichen. Das heißt: Am 26. September kann es für eine Partei bis zu drei unausgeglichene Überhangmandate geben; erst ab dem vierten Überhangmandat setzt der Ausgleich für die anderen Parteien durch Erhöhung der Sitzzahl ein.

Union und SPD hatten sich nach langen Diskussionen über Wahlrechtsänderungen auf diesen Minimalkompromiss verständigt; ausreichend ist er bei weitem nicht. Die einfachste Lösung wäre gewesen, die Zahl der Wahlkreise von 299 deutlich zu reduzieren. Dagegen haben sich CDU und CSU, die bislang immer die meisten Direktmandate gewannen, erfolgreich zur Wehr gesetzt.

Parlamentsgröße: Dem Deutschen Bundestag gehörten in der jetzt zu Ende gehenden 19. Legislaturperiode 111 Abgeordnete mehr an, als das Bundeswahlgesetz vorsieht. Ein derart aufgeblähtes Parlament wird allgemein und insbesondere von Experten aus Wissenschaft und Politik sowie von Verfassungsjuristen als unangemessen bewertet. Der Bundestag ist zu groß geworden; das macht seine Arbeit ineffizienter – von den immensen Kosten dieses Mammutparlaments mal ganz abgesehen.

Hinzu kommt, dass der anhaltende demoskopische Trend vermuten lässt, dass insbesondere für CDU und CSU die Zahl der gewonnenen Direktmandate noch stärker als bisher schon von der (geringeren!) Sitzzahl gemäß den Zweitstimmen abweicht. Das würde zu noch mehr Überhang- und entsprechend vielen Ausgleichsmandaten führen. Die genannte Wahlrechtsänderung wirkt dagegen nur wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es wird demnach befürchtet, dass der nächste Bundestag sogar noch größer wird, womöglich gar 800 oder 900 Abgeordnete haben könnte. Das wäre zwar ein zahlenmäßiger Rekord, aber die Qualität der Parlamentsarbeit und das Ansehen des Bundestags würden damit nicht gesteigert.