Pandemie : Auch 2022 wird in NRW ein „Corona-Abitur“ geschrieben

Exklusiv Aachen/Düsseldorf Die angehenden Abiturienten in NRW werden das Abitur im laufenden Schuljahr unter geänderten Bedingungen schreiben. Was das genau bedeutet.

„Es wird für die Prüflinge erneut eine erweiterte Schüler- beziehungsweise Lehrerauswahl bei den Abituraufgaben geben“, sagte ein Sprecher. Es gibt also entweder eine größere Auswahl an Aufgaben für die Jugendlichen oder aber die Lehrkräfte können aus einem Pool an Aufgaben eine Vorauswahl treffen – in dem Wissen darum, in welchem Bereich es aufgrund der Corona-Pandemie gegebenenfalls Lücken im Wissensstand der Schülerinnen und Schüler gibt.