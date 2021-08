Ihre Meinung ist gefragt : Welcher Kandidat überzeugt Sie im Fernsehwahlkampf?

Die Kandidaten: Olaf Scholz (SPD, von links), Annalena Baerbock (Grüne) und Armin Laschet (CDU). Foto: dpa

Interaktiv Aachen Der erste große Höhepunkt im Fernsehwahlkampf: Bei RTL traten die drei Kanzlerkandidaten Baerbock, Laschet und Scholz in einem „Triell“ gegeneinander an. Wer hat Sie besonders überzeugt? Stimmen Sie ab!

Vor der Wahl gibt es im Fernsehen drei gemeinsame Talks und direkte Aufeinandertreffen der Kanzlerkandidaten Armin Laschet (CDU), Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD).

29. August

Den Anfang machten die Sender RTL und ntv am Sonntagabend. Dort stellten sich die Kandidaten den Fragen von Pinar Atalay und Peter Kloeppel.

Wer hat Sie überzeugt? Hier können Sie abstimmen:

Das Trio zeigte zum Beginn des ersten Triells Fairness. Auf die Frage, warum einer der anderen Kandidaten „nicht Kanzler kann“, verweigerten sie jeweils die Antwort. „Ich glaube, dass das nicht der Stil ist, den wir in Deutschland pflegen sollten, dass wir über die anderen sagen, was sie nicht können“, sagte Scholz. „Wir sollten für das werben, was uns selber wichtig ist.“

Auch Laschet betonte, er wolle lieber für das werben, wofür er stehe. „Den Wähler interessiert ja nicht, warum ich jemand anderen schlecht finde, sondern der fragt: Warum glaubst Du denn, dass Du es kannst.“ Baerbock verhielt sich genauso. Sie betonte: „Wir brauchen jetzt einen wirklichen Aufbruch.“

Später wurden Gemeinsamkeiten in der Sicherheitspolitik sowie bei der Corona-Bekämpfung deutlich. Nach dem Desaster beim Abzug der Nato aus Afghanistan forderten alle drei übereinstimmend eine Stärkung der sicherheitspolitischen Rolle Deutschlands. Laschet bekräftigte seine Forderung nach einem Nationalen Sicherheitsrat, angebunden an das Kanzleramt. „Wir werden unsere Bundeswehr besser ausstatten müssen“, sagte er.

Baerbock warf der Bundesregierung vor, sich in Afghanistan weggeduckt zu haben. „Sie haben innenpolitische Motive über außenpolitische Verantwortung gestellt“, sagte sie. Baerbock kritisierte, dass das Auswärtige Amt nicht schnell genug Visa für Schutzbedürftige ausgestellt habe.

Foto: Oliver Berg Infos Wie funktioniert die Bundestagswahl

Scholz, dessen Parteifreund Heiko Maas an der Spitze des Auswärtigen Amtes steht, forderte, die internationale Zusammenarbeit zu stärken und auch künftig Bundeswehrsoldaten für Einsätze zum Schutz von Frieden und Sicherheit bereitzustellen. Er nahm für sich in Anspruch, dass mit ihm als Finanzminister der Verteidigungshaushalt über 50 Milliarden Euro gestiegen sei. „Die schlechte Zeit für die Bundeswehr war in der schwarz-gelben Koalition“, sagte Scholz.

Beim weiteren Kurs in der Corona-Politik plädierten alle drei Kanzlerkandidaten dafür, die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmittel beizubehalten. Übereinstimmend lehnten sie einen neuen Lockdown ab. „Es wird keinen neuen Lockdown geben“, sagte Scholz. Baerbock erklärte: „Stand heute ist es so, dass wir keinen neuen Lockdwon brauchen.“ Alle drei Bewerber um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) machten sich auch dafür stark, die Impfquote zu verbessern.

Die Kanzlerkandidaten von Union, SPD und Grünen haben sich beim TV-Triell in der Klimafrage einen besonders heftigen Schlagabtausch geliefert. Vor allem zur Frage nach der sozialen Abfederung von Klimaschutzmaßnahmen zeigten sich Unterschiede zwischen Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Insgesamt warf Baerbock Union und SPD „Nichtstun“ in der Klimapolitik vor und versprach, künftig „keine halben Sachen“ mehr machen zu wollen.

Sie wolle unter anderem den Ausbau erneuerbarer Energien deutlich vorantreiben, den fossilen Verbrenner aufgeben und eine Pflicht durchsetzen, Solarpanele auf Dächern zu installieren, sagte Baerbock. Letzteres habe die Regierungskoalition verhindert. Unionskanzlerkandidat Laschet konterte, indem er der grünen Kandidatin eine Verbotspolitik vorwarf. „Immer neue Verbote“ seien nicht das, was das Land brauche, um ein wettbewerbsfähiger Industriestandort zu bleiben, sagte Laschet.

Stattdessen schlug er schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren vor - um etwa den Ausbau von Windenergie voranzutreiben. SPD-Kandidat Scholz versprach ebenfalls, Bürokratie abbauen und auch Planungssicherheit für die Industrie schaffen zu wollen - etwa beim Strombedarf. Diesen zusätzlichen Strombedarf, den Deutschland brauche, um klimaneutral zu werden, wolle er per Gesetz festlegen, versprach Scholz. Er attackierte Laschet ebenfalls dafür, nicht genug beim Ausbau erneuerbarer Energien getan zu haben.

Baerbock kritisierte vor allem Laschet dafür, eine CO2-Preiskosten-Aufteilung zwischen Mietern und Vermietern verhindert zu haben. Laschet warf der Grünen-Kandidatin im Gegenzug vor, „der Industrie Fesseln anlegen“ zu wollen und stellte das Konzept des grünen Energiegelds infrage.

12. September

Am Sonntag, 12. September, strahlen Das Erste und das ZDF ab 20.15 Uhr eine Diskussion mit den Kanzlerkandidaten aus. Die Sendung soll 90 Minuten dauern. Maybrit Illner und Oliver Köhr, Chefredakteur von ARD, werden das Format moderieren.

19. September

Auch die privaten Sender ProSieben, Sat.1 und Kabeleins werden ein Triell ausstrahlen. Es soll am Sonntag, 19. September, um 20.15 Uhr live zur gleichen Zeit in den drei Programmen und im Netz ausgestrahlt werden, also genau eine Woche vor der Bundestagswahl. Die Moderation übernehmen den Angaben zufolge die neue ProSieben-Moderatorin und frühere „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis und Sat.1-Moderatorin Claudia von Brauchitsch.

Jeder dritte Erwachsene in Deutschland will sich einer Umfrage zufolge mindestens ein TV-Triell mit den Kanzlerkandidaten anschauen. Laut Meinungsforschungsinstitut YouGov gaben am Donnerstag in der Umfrage 36 Prozent (14 Prozent „Ja“, 22 Prozent „eher Ja“) an, dass sie vorhätten, eines oder mehrere der TV-Talks zu sehen. 51 Prozent haben dies nicht vor (35 Prozent „Nein“, 16 Prozent „Eher Nein“). 13 Prozent machten zu der Frage keine Angaben. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Erwachsene in Deutschland.

(jas/dpa)