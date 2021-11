Klimaschutz auf allen Ebenen : Ampel schaltet klar auf Grün

Berlin SPD, Grüne und FDP haben sich einiges vorgenommen, um den Klimaschutz in allen Wirtschaftsbereichen zu verankern. Schon jetzt ist klar: Die Umsetzung wird ein Kraftakt.

Am Klimaschutz führt kein Weg mehr vorbei – das ist das klare Fazit aus dem Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und FDP am Mittwoch vorgestellt haben. Der Kampf gegen die globale Erderwärmung soll in der kommenden Bundesregierung zur Querschnittsaufgabe werden, der sich kein Ministerium mehr entziehen kann. Für alle Gesetze planen die Ampel-Parteien einen sogenannten Klimacheck. Das bedeutet, dass jedes Ministerium seine Gesetzentwürfe künftig auf die Einhaltung der Klimaziele prüfen und sie entsprechend begründen muss.

Auch im für den Klimaschutz so entscheidenden Verkehrssektor soll der Turbo eingelegt werden und mit den fossilen Antrieben im kommenden Jahrzehnt Schluss sein: In Abhängigkeit von den Vorgaben auf EU-Ebene wollen die Ampel-Partner erreichen, dass Anfang der 30er Jahre in Deutschland nur noch CO2-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden. Umweltverbände wie Greenpeace kritisieren, dass sich Deutschland hier nicht mehr vornehme, als ohnehin von der EU geplant sei. Ein fixes Datum für das Aus des fossilen Verbrenners in Deutschland enthält der Koalitionsvertrag nicht.