Armin Laschet in der Wahlarena : Alles eine Frage der Vorbereitung?

Armin Laschet (CDU), Spitzenkandidat seiner Partei zur Bundestagswahl, steht in der ARD-Wahlarena in Lübeck. Foto: dpa/Axel Heimken

Aachen In der ARD-Wahlarena muss sich Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet der Frage einer jungen „Fridays for Future“-Aktivistin stellen. Die 15-Jährige hat am Training einer als linksextrem eingestuften Agentur teilgenommen. Ist das ein Problem?