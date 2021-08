Rangin Dadfar Spanta : Aachener Familie atmet auf: Taliban in letzter Minute entkommen

Vom schnellen Vormarsch der Taliban ebenfalls überrrascht: Der ehemalige afghanische Außenminister Rangin Dadfar Spanta, dessen Familie in Aachen lebt, konnte sich in Sicherheit bringen und Kabul verlassen. Foto: Heike Lachmann/HEIKE LACHMANN

Aachen Auch der ehemalige afghanische Außenminister Rangin Dadfar Spanta saß auf dem Flughafen in Kabul fest. Inzwischen konnte er an einen sicheren Ort ausreisen. Seine Familie in Aachen atmet auf.