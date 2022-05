Corona vs. Affenpocken : Zwei ziemlich unterschiedliche Erreger

Behörden prüfen Kontaktpersonen : Drei Affenpocken-Fälle in Köln – Bundesregierung plant Maßnahmen Auch in NRW sind erste Fälle von Affenpocken-Infektionen aufgetreten. Die Stadt Köln gab am Dienstag gleich drei bestätigte Fälle bekannt. Unterdessen gibt es weitere Hinweise auf mögliche Kontakte mit dem Virus in NRW.