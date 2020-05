Kostenpflichtiger Inhalt: Auch Eifel ein begehrtes Ziel : Ziehen Preise für Sommerurlaub in Deutschland an?

Urlaub im Strandkorb ist in diesem Jahr beliebt. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Berlin In einem Monat beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. Doch noch immer gelten wegen der Corona-Pandemie allgemeine Reisebeschränkungen ins Ausland. Touristische Ziele in Deutschland stehen deswegen hoch im Kurs.