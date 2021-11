Quoten-Erfolg : ZDF denkt über „Wetten, dass..?“-Fortsetzung nach

Mainz/Nürnberg Fast 14 Millionen Zuschauer! Damit hatte wohl niemand gerechnet, auch nicht die Verantwortlichen beim ZDF. Jetzt wird überlegt, ob es doch nochmal mit Gottschalk und der Show weitergeht.

Vielleicht ist doch noch nicht Schluss mit „Wetten, dass..?“. Am Tag nach der Retroshow mit Thomas Gottschalk teilte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler mit: „Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.“

13,8 Millionen Menschen (45,7 Prozent Marktanteil) hatten die Sonderausgabe des ZDF-Klassikers am Samstagabend verfolgt. Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hatte zehn Jahre nach seinem Rückzug noch einmal auf die berühmte Couch geladen und ganz in alter „Wetten, dass..?“-Tradition Stars und Wettkandidaten um sich versammelt.

Die Retroausgabe hatte deutlich mehr Zuschauer als die letzte „Wetten, dass..?“-Sendung am 13. Dezember 2014 – damals verfolgten 9,27 Millionen Fans die von Markus Lanz moderierte Show (32,5 Prozent). Bei Gottschalks „Wetten, dass..?“-Abschied am 3. Dezember 2011 waren es 14,73 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 46,0 Prozent – also ähnliche Werte wie jetzt bei der vorläufig einmaligen Wiederauflage.