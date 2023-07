Zwei Erfahrungsberichte : Wie wir verzweifelt nach Taylor-Swift-Tickets jagten

Auch unserer Volontärinnen haben versucht, an Tickets der Künstlerin zu kommen. Foto: MHA/Anne Schröer

Meinung Aachen Taylor Swift kommt nächstes Jahr für drei Konzerte nach NRW. Am Mittwoch ist der Vorverkauf der Tickets gestartet – auch unsere Volontärinnen haben sich in den Ring geworfen und versucht, an die heiß begehrten Karten heranzukommen.

Schon seit Tagen gehen auf den Social-Media-Plattformen Videos mit Titeln á la „Tipps, wie du Taylor Swift Tickets ergattern kannst“ viral, während in den Staaten Dutzende Fans singend vor Konzerthallen gezeigt werden, wo ihr Idol in den ausverkauften Hallen über drei Stunden lang ihr Konzert gibt. Sängerin Taylor Swift ist auf „Eras“-Tour. Im Juli 2024 kommt sie gleich für drei Konzerte nach Gelsenkirchen. Beim Ticketvertreiber Eventim hat am Mittwoch der Kartenverkauf begonnen. Auch unsere Volontärinnen Anna Contzen und Alina Hasky haben versucht, an die heiß begehrten Tickets zu kommen – ohne zu wissen, dass daraus eine nervenaufreibende und zugleich emotionale Achterbahnfahrt wird.

Alina Hasky: Ein Serotonin-Kick folgt dem nächsten

Kurz vor neun am Mittwochmorgen: Zu sagen, dass ich mich akribisch auf diesen Vorverkauf vorbereitet habe, wäre eine Untertreibung. Ich habe sie alle gesehen, die Videos auf Tiktok und Instagram, die Tricks verraten, wie man am besten an Taylor-Swift-Karten kommt. In dem Gruppenchat auf Whatsapp mit meinen Freundinnen wird schon seit gefühlten Stunden beratschlagt und diskutiert. Wollen wir lieber einen Sitz- oder Stehplatz? Was ist unsere Preisgrenze – und die alles entscheidende Frage: Bekommen wir überhaupt Tickets?

Schon allein der Weg hin zu diesem Vorverkauf war ein steiniger. Taylor Swift war seit über fünf Jahren nicht mehr auf Tour und zählt bei den Millennials und der Generation Z schon lange zu einer waschechten Ikone. Der besondere Reiz an ihrer „Eras“-Tour: Die Sängerin spielt insgesamt 44 Songs (!) aus allen Alben, in einer Performancezeit von mehr als drei Stunden. Das zu verpassen, wäre fatal. Bei gleich drei Konzerten in Gelsenkirchen sollte es aber ja eigentlich ein sicheres Ding sein, dabei sein zu können, oder?

Punkt 9 Uhr und die Enttäuschung ist groß. Eigentlich habe ich alles richtig gemacht: Die Anmeldung bei Eventim hat geklappt, über den Link, der mit per E-Mail zugeschickt wurde, bin ich auf dem Portal gelandet, wo der Vorverkauf just in dieser Minute hätten starten sollen. Die Betonung liegt dabei auf dem Wörtchen „hätte“, denn es passiert nichts. Ich muss den Browser ein paar Mal aktualisieren, bis endlich etwas passiert. Das habe ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt! Es erscheint ein Textfeld, auf dem mir unmissverständlich zu verstehen gegeben wird, dass ich keine weiteren Browser oder Fenster mit dem Link öffnen soll. Mache ich natürlich trotzdem – ganz die Informatiker-Tochter. Darunter ist ein Balken zu sehen, auf dem ein Männchen vermeintliche erste Schritte macht. Es lädt, ein kurzer Euphorie-Moment. Ich bin in der Warteschlange angekommen!

Die Freude wird allerdings ziemlich schnell gedämpft, denn selbst eine Schnecke würde sich schneller fortbewegen als das Männchen. Während es sich also Stückchen für Stückchen fortbewegt und einen blauen Balken hinter sich her zieht, steigt die Nervosität in mir. Mit einem Blick in die Instagram-Storys sehe ich, dass es nicht nur mir so geht: Gefühlt meine ganze Instagram-Bubble hängt gerade in besagter Warteschlange fest. Kein Wunder, dass sich hier nichts tut. Es vergehen fünf, zehn und dreizehn Minuten – und endlich legt das Männchen einen Gang zu. Schon über die Hälfte geschafft. Es fühlt sich an wie ein Meilenstein.

Um Viertel nach neun geschieht ein Wunder: Das Männchen hat das Ende des Balkens erreicht. Erneute Euphorie macht sich in mir breit – zwischen den Tickets und mir stehen quasi nur noch Formalitäten. Ein Feld erscheint und fordert mich auf, meinen Zugangscode, der mir zuvor per Mail zugeschickt wurde, einzugeben. Schlau wie ich bin, habe ich mir diesen natürlich nicht vorher rauskopiert. Aber macht nichts – mit einigen Sekunden Verzögerung klappt es trotzdem. Endlich sehe ich die verschiedenen Platz- und Preiskategorien, die mir direkt mal die Sprache verschlagen. Wie können Konzerttickets nur so teuer sein?

War ich gerade noch davon ausgegangen, dass ich dem Psychoterror entkommen bin, fängt dieser nun richtig an. Jedes Mal, wenn ich versuche, Tickets einer Preiskategorie auszuwählen, kommt die Meldung „Nicht mehr verfügbar“. Klasse. Ich versuche das ein, zwei, drei, vier Mal. Immer wieder wird mir angezeigt, dass es schon keine Karten mehr gibt. Die billigsten Karten sind nun also alle weg. Kurzer Austausch im Whatsapp-Chat: Versuchen wir es auch in den anderen Kategorien? Die postwendende Antwort: Klar, schließlich wollen wir zu Taylor.

Also nächster Versuch – und jemand da oben scheint es tatsächlich gut mit uns zu meinen. Die Karten lassen sich in den Warenkorb legen. Plötzlich wieder eine Meldung „Sie haben zu viele Promotions. Entfernen Sie diese bitte.“ Immer wieder taucht diese Meldung auf, also alles wieder von vorne. Und noch mal und noch mal und noch mal. Zweimal gerate ich dabei in eine Art virtuellen Zwischenraum, der als „Überprüfung“ dient. Nur, damit mir das System danach sagt, dass meine Tickets nicht in den Warenkorb gelegt werden können. Gefühlte Stunden später scheint es zu funktionieren: Die Seite fordert mich auf, bei einem Captcha-Code Brücken anzuklicken. Meine beste Freundin schreibt im Gruppen-Chat: „Es ist so aufregend.“

Die Seite lädt, mein Herz klopft, die Zeit rennt. Es scheinen mir Stunden vergangen zu sein, als endlich der Warenkorb auf dem Bildschirm vor mir auftaucht. Wir haben es geschafft! Mit dem Klick auf „Kaufen“ entlädt sich ein nahezu unerschöpflicher Serotonin-Ausstoß. Was war das für eine wilde Fahrt, wir gehen wirklich zu Taylor Swift! Meine beste Freundin schreibt: „Komme gar nicht klar“ – ich stimme ihr zu. Es fühlt sich ein bisschen unwirklich an – vor allem, wenn ich einen Blick auf die Zahl werfe, die gleich von meinem Paypal-Konto abgebucht wird. Meinen Eltern schreibe ich daraufhin folgende Nachricht: „Habe gerade gefühlt meine Niere für Taylor Swift verkauft.“ Hoffentlich hat sich das gelohnt! (aha)

Anna Contzen: Wenn die Technik den Traum zerstört

Eigentlich war alles vorbereitet und es hätte nichts schiefgehen können. Der Laptop war geladen, die Internetverbindung gut und die Vorverkaufs- sowie Paypal-Login-Daten lagen bereit. Um einen halbwegs brauchbaren Platz in der Warteschlange zu bekommen, meldete ich mich um 8.40 Uhr mit meinen Zugangsdaten bei Eventim an. Da ich mich sehr früh für den Vorverkauf registriert hatte, bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich Dienstagsabends keinen Zugangscode bekommen würde.

Im Wartebereich angekommen, begrüßte mich ein kleines weißes Männchen, das sich am linken Rand eines weißen Balkens befand. Über diesem Figürchen gab es eine Erklärung zu dem weiteren Vorgehen: Wer im Wartebereich ist, soll auf keinen Fall die Seite aktualisieren, keine Dutzenden Browserfenster geöffnet haben und, ganz wichtig, den Zugangscode bereithalten. Das wird ein Klacks!

Dachte ich. Je geringer die Minutenzahl des gelb leuchtenden Countdowns wurde, desto aufgeregter wurde ich. Um Punkt neun Uhr begann das Männchen, seine ersten Schritte zu nehmen. Der blaue Balken, der ihm folgte, war gerade so erkennbar. Nach ungefähr fünf Minuten hatte sich die Figur allerdings ungefähr einen Zentimeter weit über den Bildschirm bewegt. Die Nervosität steigt. Der Weg ist noch weit.

Mit jedem vergangenen Fünf-Minuten-Intervall wuchs die innere Anspannung. Ich bin nun kein Hardcore-Swiftie (Name der Taylor-Swift-Fans), aber ihre Musik begleitete mich seit meiner Kindheit und die „Eras“-Tour ist ein Konzert-Konzept wie aus meinen kühnsten Träumen. Drei Stunden live die Hits meiner Jugendzeit hören, ein absolutes Muss! Mit viel Glück kriege ich vielleicht auch Karten für das Konzert an meinem Geburtstag. Diese Gedanken kreisen durch meinen Kopf, während ich noch geduldig auf meinen Zug warte.

Eine halbe Stunde verging und mein Figürchen hat gerade mal die Hälfte seines Marathons hinter sich gebracht. So langsam kommen die Zweifel: Gibt es überhaupt noch Karten, wenn ich dran bin? Um 10.15 Uhr nach 75 Minuten in der Wartschlange ist es so weit, der Bildschirm mit dem Feld für den Zugangscode erscheint. Jetzt heißt es, schnell sein. Vorausschauend hatte ich den Code bereits um neun Uhr mit „Strg + C“ kopiert und ruckzuck war ich drin.

Die Liste mit den Ticketpreisen erscheint. 17. Juli bereits ausverkauft, der 18. Juli auch. Probiere ich es also am 19. Juli. Alle anderen Tabs schließen, damit es auch keine Probleme geben kann. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Hier gibt es noch Karten. Also schnell drei Karten ausgewählt und auf das „Ticket kaufen“-Feld gedrückt. Eine Schaltfläche taucht auf und ich soll alle Bilder mit Motorrädern auswählen, um zu zeigen, dass ich kein Bot bin. Meine Maus klickt sich rasant durch die Bilder. Ich fange an zu stutzen, als die Flut an Bot-Identifizierungsbildern nicht endet. Sechs Bilder später und die Seite lädt erneut.

Ich bin bereit, gleich gehören drei Karten für das Taylor-Swift-Konzert mir! Die neue Seite baut sich quälend langsam auf und ich sehe auf den ersten Blick nur einen roten Kasten. Ich hole mein Handy raus, um mich bei Paypal anmelden zu können. Aber Moment mal, ein roter Kasten?! Beim zweiten Blick registriere ich erst, dass es eine Fehlermeldung ist. „Sie haben verschiedene Promotionen in einem Verkaufsvorgang ausgewählt. Pro Buchungsvorgang ist nur eine Promotion gültig. Bitte entfernen Sie die restlichen Promotions.“ Wie bitte? Was für Promotions? Außer den Tickets konnte ich nichts auswählen, also probiere ich es erneut. Vielleicht hat sich das System nur verschluckt.

Auch beim zweiten Mal bekomme ich dieselbe Meldung. Versuch drei, vier und fünf scheitern ebenfalls. Langsam werde ich wütend. Eine neue Fehlermeldung taucht auf: Ich muss irgendeine Sonderaktion auswählen. Was sind denn jetzt bitte Sonderaktionen? In dem Moment fällt mir auf, dass ich zur Arbeit fahren muss. Alle Infos und Passwörter werden in Richtung Bruder gesendet. Er soll weiter versuchen, uns Karten zu besorgen.