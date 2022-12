Deutscher Wetterdienst : Wetter an Silvester rekordverdächtig mild

Offenbach „Je südlicher, desto wärmer“, sagen die Meteorologen. Dabei kann mancherorts auch die 20-Grad-Marke fallen. Auf Sylt muss man sich dagegen eher auf 9 Grad einstellen.

Sturm- und Orkanböen erwartet

Allerdings ist es zum Jahreswechsel nach DWD-Angaben auch sehr windig - vor allem in der Nordwesthälfte Deutschlands. Von der Eifel bis zur Nordsee und in die Lausitz werden Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern in der Stunde erwartet. In Küstennähe und im Bergland könnten sogar Spitzengeschwindigkeiten bis zu 80 oder 90 Kilometern in der Stunde erreicht werden. Auf dem Brocken werden im Tagesverlauf des Silvestertages gar Orkanböen erwartet.