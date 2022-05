Schattenseiten des Frühsommers : Was man gegen Sonnenbrand tun kann

Was man gegen Sonnenbrand tun kann

Service Aachen Es war heiß am Wochenende, der Himmel war blau und die Sonne strahlte. Doch der frühsommerliche Sonnenschein hat auch seine Kehrseiten - eine davon ist schmerzhaft und unschön: Sonnenbrand.

Worauf kommt es bei der Behandlung eines Sonnenbrandes an und wie schützt man sich am besten?

Die effektivste Methode, um sich vor einem Sonnenbrand zu schützen, ist das vorbeugende Eincremen mit Sonnenschutzmitteln. Das wird jedoch nicht immer beherzigt. Einer aktuellen Umfrage zufolge nutzt gut ein Drittel im Frühjahr und Sommer normalerweise kein Sonnenschutzmittel, um sich vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Männer erwiesen sich dabei als noch größere Sonnenschutzmuffel als Frauen (44 Prozent im Vergleich zu 25 Prozent). 28 Prozent der Befragten gaben an, sich allenfalls bei besonderen Gelegenheiten einzucremen, etwa im Urlaub oder im Freibad, wie die Forsa-Umfrage unter 1005 Erwachsenen im Auftrag des AOK-Bundesverbandes weiter ergab. Mehr als die Hälfte gab zudem an, dass sie das Eincremen aufwendig empfindet und es häufig vergisst. Dabei gilt eine übermäßige Belastung mit UV-Strahlung der Sonne als größter Risikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs. Doch auch wer sich vorausschauend eincremt, kann dabei viel falsch machen.

Worauf sollten man beim Eincremen also achten?

Fachleute raten allgemein, im Frühjahr und Sommer die Mittagssonne zu meiden, um dem Sonnenbrand vorzubeugen.

Wer sich jedoch trotzdem länger im freien aufhält, der sollte darauf achten sich ausreichend mit Sonnenschutzmitteln einzucremen. Dabei sollte man vorallem auf den richtigen Lichtschutzfaktor zurückgreifen. Fast jeder Dritte glaubt jedoch fälschlicherweise, ein hoher Lichtschutzfaktor garantiere, keinen Sonnenbrand zu bekommen. Tatsächlich sagt der Lichtschutzfaktor aus, wie lange die Creme die sogenannte Eigenschutzzeit verlängert, also die Zeit, die sich jemand ungeschützt in der Sonne aufhalten kann. Beträgt die Eigenschutzzeit zum Beispiel zehn Minuten, verlängert eine Creme mit Lichtschutzfaktor 20 die Zeit auf 200 Minuten (zehn mal 20). Die Eigenschutzzeit hängt vom Hauttyp ab, Menschen mit hellerer Haut sind in der Regel empfindlicher als solche mit dunklerer Haut.