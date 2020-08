Ihre Meinung ist gefragt : Was halten Sie vom Verbot der Corona-Demonstration in Berlin?

Bilder wie dieses soll es am Wochenende nicht geben: Die geplanten Corona-Demonstrationen wurden verboten. Foto: dpa/Christoph Soeder

Interaktiv Berlin Mehrere geplante Anti-Corona-Demos in Berlin dürfen am Wochenende nicht stattfinden. Das Verbot wurde mit dem Infektionsschutz begründet. Was halten Sie davon?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bereits am 1. August waren Tausende Menschen in Berlin auf die Straße gegangen. Weil viele keine Masken trugen und den Mindestabstand nicht einhielten, löste die Polizei eine Kundgebung auf.

Am kommenden Wochenende wollten wieder Tausende Menschen in Berlin gegen die Coronavirus-Maßnahmen der Bundesregierung demonstrieren. Doch die Versammlungsbehörde der Polizei untersagte mehrere geplante Proteste.

Was halten Sie davon? Wir wollen Ihre Meinung wissen.

Sie haben Fragen, Kritik oder wollen Ihre Meinung ausführlich kundtun? Schreiben Sie uns in den Kommentaren.

(red)