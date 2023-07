Vom Jetset zum Hundeschlitten : Warum Alexander Schönen sein High Society Leben für Hunde aufgab

Umgeben von Huskys: Alexander Schönen genießt sein neues Leben. Foto: MHA/Laura Herberigs

Aachen Kaufen, was man möchte, Freunde aus der High Society, wilde Partys. So sah das Leben von Alexander Schönen aus. Irgendwann bemerkt er, dass ihn das alles nicht erfüllt. Wie ein Husky-Rudel sein Leben komplett verändert und ihm zu Social-Media-Ruhm verholfen hat.

Alexander Schönen war noch nicht lange aus der Schule und bereits finanziell unabhängig, führte nach eigenen Angaben ein Leben in der High Society. Regelmäßig erfüllte er sich viele, meist materielle Träume, doch glücklich war er nicht. Mittlerweile ist er 33 Jahre alt und lebt in Belgien, etwas zurückgezogen. Sein Freundeskreis hat sich im Vergleich zu früher geändert. Heute ist er Besitzer einer Husky-Ranch, seine neuen Freunde haben vier Pfoten.

Aber der Reihe nach: Alexander Schönen wächst in Stolberg auf. In seiner Kindheit kann er sich nicht viel leisten. „Ich hatte nicht die schönste Kindheit”, stellt er fest. Nach der Schulzeit macht sich der gebürtige Stolberger in der IT-Branche selbstständig. Das Geschäft läuft sehr gut. Nebenbei arbeitet er noch als Eventmanager und organisiert Konzerte in der Region.

Sein Traum von einem eigenen Ferrari wird zur Realität. Mal kurz auf die Kö, um eine Jacke für 14.000 Euro zu kaufen? Kein Problem. „Die Preise haben mich früher nicht interessiert“, erinnert Schönen sich heute. Privat taucht er gerne ins Nachtleben ab, umgibt sich mit Größen der Rap-Szene wie Bushido und KayOne. Im Freundeskreis bestimmen oberflächliche Themen die Interessen: Wer hat die teuersten Klamotten? Wer hat das teuerste Auto? „Weiber, Geld und Autos, das war alles“, so fasst der heute 33-Jährige die Zeit zusammen.

Zeigen, was man hat: Auf Social Media hat Schönen gern geprotzt. Dazu darf auch gern der ein oder andere Effekt auf das Bild gelegt werden. Foto: Privat

Mittlerweile ist all das Vergangenheit. Die Autos sind verkauft, die teuren Klamotten Geschichte. Mit seinem Lebenswandel entfernt sich auch sein alter Freundeskreis von ihm. Er erntet wenig Verständnis für seine Entscheidung. Wieso sollte man auch das High-Society-Leben aufgeben? Geld macht doch schließlich glücklich!

Der Grund für den Wandel ist laut eigener Aussage sein letzter „High-Society-Urlaub“ in Kitzbühel gewesen. Schönen mietet mitten in der Hauptsaison eine 550-Quadratmeter-Suite für sich und seine Freunde. Klamotten, Verpflegung – seine Freunde müssen nichts bezahlen. All-Inclusive. Die Rechnung übernimmt er selbstverständlich. Das macht man schließlich für seine Freunde. „Heute ist von denen keiner mehr da“, resümiert Schönen rückblickend.

In dem Urlaub erlebt Schönen dann einen prägenden Moment: Seine damalige Freundin wollte während des Kitzbühel-Urlaubs eine Schlittentour machen. Mit ein paar Huskys durch die österreichische Berglandschaft. Schönen ist zunächst nicht angetan von der Idee. „Biste bescheuert? Was willst du da? Nachher sehen wir aus wie Sau.“ In den Kreisen ein triftiges Argument. Was sollten schließlich die Freunde denken? Damit der Haussegen nicht schief hängt, gibt er schließlich nach.

Sie fahren zu der Husky-Ranch. Begrüßt werden die beiden von 30 Hunden. Damals ein kurzer Schock, wie der 33-Jährige zugibt. Es ist eine andere Welt. Kein Champagner, keine Designermöbel. Sie sitzen umgeben von Huskys an einem Lagerfeuer. Und dann geht die Tour mit den Huskys los.

Acht Hunde, Tiefschnee, zwei Schlitten. Schönen fährt allein, seine Freundin mit dem Ranch-Besitzer. Da ist er endlich, dieser „Wow“-Effekt. Das ist dieser Moment, den er ganz unbewusst so lange gesucht hat. „Mir wurde zu diesem Zeitpunkt etwas gegeben, was mir materielle Dinge nicht geben konnten. Kein Bugatti, kein Ferrari.“ Die Konsequenz daraus zieht Schönen schnell. „Ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen und habe alles aufgegeben.“ Die IT-Firma, die Eventbranche, die Partys. Das war 2019. Kurz danach sorgt die Corona-Pandemie für einen Stillstand der Branche.

Ein paar Monate nach diesem Erlebnis ist er selbst Besitzer von sechs Huskys und einer kleinen Ranch im Dreiländereck. Dazu folgt eine einjährige Weiterbildung zum Hundetrainer. Er nimmt wie schon früher die Zügel selbst in die Hand. Dieses Mal nur etwas anders. Dass er sein Leben nicht ohne ein regelmäßiges Einkommen bestreiten kann, war dem neuen Ranch-Besitzer bewusst. So schmiedet er bereits Pläne: Er will Touren mit den Huskys anbieten, Fotoshootings, die Ideen sind vielfältig.

Die Corona-Pandemie macht Schönen schließlich einen Strich durch die Rechnung. Er lebt von nun an ausschließlich von seinen Rücklagen aus früheren Zeiten. Allein die Futterkosten für die Tiere liegen monatlich bei 2500 Euro. „Wir pfiffen aus dem letzten Loch“, sagt der gebürtige Stolberger. Die Ersparnisse aus dem Verkauf der Firma sind nahezu aufgebraucht. Ein ungewohntes Gefühl für jemanden, für den Preise früher lediglich eine kleine Randnotiz waren. Es ist unvorhersehbar, wann das angestrebte Konzept mit den Huskys endlich starten kann. Es braucht unbedingt eine Einnahmequelle.

„Ich fange jetzt mit Tiktok an. Vielleicht werden wir im Internet groß“, kommt es ihm in den Kopf. Das Konzept? Zunächst einmal Videos mit Huskys machen. Dahinter gibt es keine große Strategie und keinen genauen Plan.

Auf Social Media geht es dann plötzlich ganz schnell. Am ersten Tag hatte er bereits 1000 Follower, nach dem dritten Tag bereits 10.000 und nach einem Monat 150.000 Follower. Mit dem ersten Livestream folgen dann auch die ersten Einnahmen. „17 Cent habe ich mit meinem ersten Livestream verdient, ich rechnete mir aus, wie oft ich online gehen müsste, um mir so den Lebensunterhalt zu verdienen.“, sagt Schönen.

Juli 2023, Social Media ist geblieben. Anstatt Champagner trinken seine Freunde Wasser, am liebsten eisgekühlt und im besten Fall ist der Behälter groß genug, um noch kurz ins kühle Nass einzutauchen. Gemeint sind Joker, Sky, Simba, Snow, Eisbär, Nala, Hope, Milky, Blue und Zeus – seine vierbeinigen Lieblinge auf der Ranch. Die Arbeit auf der Ranch und die Vermarktung auf Social Media bestimmen den Alltag.

Weniger anstrengend ist das „neue Leben“ nicht, denn die Online-Welt ist schnelllebig. Wer nicht regelmäßig Content hochlädt, gerät schnell in Vergessenheit. Dass die Ranch eher als Content-Farm für die Influencer-Karriere dient, gibt Schönen zu. Die Zucht allein rentiert sich nicht. Einige Tricks werden den Hunden extra für die Videos beigebracht. Das Filmen, Schneiden und Posten nimmt den ganzen Tag in Anspruch. „Ich fange morgens um 7 mit der Arbeit an und bin um 23 Uhr fertig. Urlaub ist da nicht drin. Keine Chance“, schießt es auf die Frage prompt heraus.

Aus einer anfänglichen Notlösung, um Geld für die Hundeverpflegung anzuschaffen, ist eine riesige Online-Community entstanden. Auf Tiktok und Instagram hat Schönen, der dort unter “der_typ_ist_anders“ zu finden ist, hunderttausende Follower. Seine Videos werden millionenfach aufgerufen. Durch seine Fanbase konnte er bereits einige Einnahmen auf Tiktok verzeichnen. Durch spezielle Tiktok-Events ist es möglich, circa 80.000 bis 200.000 Euro im Monat zu generieren. Solch ein Event konnte sein Team sogar fünfmal in Folge gewinnen. „Was heute an Summen fließt, ist nicht wirklich in Worte zu fassen“ ordnet der Ranch-Besitzer den Erfolg ein.

Eine Sehnsucht nach seinem alten Leben in High-Society-Kreisen hat er nicht. Die Vierbeiner sind auch wesentlich ehrlicher: „Tiere können nicht so schauspielern wie Menschen, die zeigen einem direkt, ob du deren Freund bist oder nicht. Ein Mensch kann Emotionen vorspielen. Menschen sind unberechenbar.“

Neben der Content-Produktion für Social Media muss sichergestellt werden, dass die Hunde auf der Ranch ausgelastet sind. „Ab Herbst fangen wir mit dem Training an. Mit den Hunden betreiben wir Zugsport. Dann geht es ab in den Wald – und ich muss ehrlich sagen, es gibt nichts Schöneres“, beschreibt der Hundetrainer die Aktivitäten mit den Vierbeinern. Was damals für ihn der Ferrari war, ist heute der Hundeschlitten. Nur sind es die Ausflüge mit dem Schlitten, die den Influencer auch nachhaltig glücklich machen.

Über Social Media wird aber nicht nur die Karriere angekurbelt. Hier werden die Welpen aus der Zucht ebenfalls vermittelt. In niedlichen Videos werden die Kleinen „angepriesen“. Über Social Media kommen dann auch die Anfragen. Ansonsten werden die Welpen nur über das Onlineportal „Deine Tierwelt“ inseriert. Von Ebay-Kleinanzeigen hält Schönen sich bewusst fern, denn besonders seriös waren die Anfragen dort eher selten. Auf der Plattform gab es beispielsweise einen Interessenten, der einen Husky-Welpen gegen eine Schlange eintauschen wollte. Die hätte sich im Rudel allerdings nicht besonders wohlgefühlt.

Um einen von seinen Schützlingen aufzunehmen, muss man nicht nur das nötige Kleingeld in der Tasche haben (ein Welpe kostet je nach Farbe zwischen 1600 und 2000 Euro), sondern auch ein strenges Bewerbungsverfahren durchlaufen. Interessenten müssen ein Formular ausfüllen. Darin wird unter anderem angegeben, ob man eine Familie hat, wo und wie man wohnt, wie viel Hundeerfahrung besteht und vieles mehr. „Ich stelle mehr Fragen als die Bundesagentur für Arbeit“, sagt Schönen mit einem Lachen. Das eventuelle neue Zuhause der Interessenten wird von dem Ranch-Team, wenn möglich, persönlich inspiziert, ansonsten müssen Videos und Internetrecherche ausreichen.

Wer so einen süßen Racker bei sich aufnehmen möchte, muss einen gründlichen Background-Check durchmachen. Foto: MHA/Laura Herberigs

Einen seiner Welpen konnte der Ranch-Besitzer guten Gewissens nicht vermitteln. Als der kleine Zeus acht Wochen alt war, litt er an heftigen epileptischen Anfällen. Im 30-Minuten Takt krampfte der Welpe. Schönen wollte den jungen Hund nicht aufgeben und brachte ihn in eine Tierklinik. Das war vor den hohen Einnahmen durch Tiktok, als das Geld noch knapper war. Die Community kam mit Spenden zu Hilfe. Durch sie konnte der sechstägige Klinikaufenthalt im Wert von 3500 Euro finanziert werden. In der Klinik wurde ein Erreger in Zeus Hirnwasser gefunden, der die Anfälle ausgelöst hatte und mit Antibiotika behandelt werden konnte. Auch wenn es dem mittlerweile zweijährigen Zeus heutzutage gut geht, wollen Schönen und sein Team ihn nicht abgeben. Das Risiko, erneut zu erkranken, ist zu groß. Auch aus der Zucht ist der Husky ausgeschlossen.

Besonders emotional ist das Abgeben der Welpen für den ehemaligen Eventmanager in den anderen Fällen nicht. „Ich habe von vornherein die Einstellung zu den Tieren, dass sie ein neues Zuhause finden und abgegeben werden müssen. Ich versuche keine große Bindung aufzubauen“, erklärt er. Bis zur 16. Woche wachsen die Welpen auf der Ranch auf, dann geht es hinaus in die große weite Welt. Ganz bricht der Kontakt allerdings nicht ab, denn der Werdegang der Kleinen wird weiterhin von Schönen und seinem Team verfolgt. „Wir stehen größtenteils mit allen Leuten noch in Kontakt. Alle paar Monate kriegen wir Fotos. Man ist irgendwo doch noch mit den Tieren verbunden“, gibt der Influencer zu, auch wenn er bei der Aufzucht versucht, Distanz zu halten.

Selten kommt es vor, dass eine Vermittlung nicht das hält, was sie verspricht. Dann wird der adoptierte Husky in der Ranch wieder aufgenommen. Vertraglich ist alles abgesichert. Auch hier ist also alles durchgetaktet.

Give-away: Seinen Followern schenkt Schönen eine Mercedes-A-Klasse. Das Auto ist vollgeschrieben mit Namen von Community-Mitgliedern. Foto: MHA/Christian Knoop

Schönen hat außerdem noch eine Tierschutzorganisation gegründet, die sich auf die Rettung von Huskys in Notsituationen fokussiert. Besonders nah ging ihm die Rettung von Moonstone, einem Husky aus dem Libanon dem in seiner alten Heimat mit einer Schrotflinte in das Gesicht geschossen wurde. Der Tierschutzverein übernahm die Tierarztkosten für Moonstone und hat mithilfe der Community ein neues Zuhause für ihn gefunden. Um sich bei seiner Community für die regelmäßige Unterstützung zu bedanken, versucht der Influencer etwas zurückzugeben. Das macht er beispielsweise durch Give-Aways, die in Kooperationen mit Firmen entstehen (dabei wird ein Geschenk an ein zufällig ausgewähltes Community-Mitglied gemacht) und durch Wunsch-Erfüll-Aktionen. Ohne seine Unterstützer wäre weder der Tierschutz noch das Leben auf der Ranch möglich gewesen.