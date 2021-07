Coronalage in Großbritannien : Von der Pandemie zur „Pingdemie“

Drohen wieder leere Regale wie im März 2020 in diesem Londoner Supermarkt? Foto: dpa/Yui Mok

London Nach der Komplettöffnung: Immer mehr Briten werden von ihrem Smartphone angepingt und aufgefordert, sich in Isolation zu begeben. Das hat Folgen.

Die leeren Regale sind wieder zurück. Kein frischer Salat mehr in einem Tesco-Laden in Glasgow, kein Aufschnitt in einem Sainsbury-Shop in Manchester: Britischen Supermärkten gehen die Produkte aus. Ratlose Käufer stehen vor ausgeräumten Regalen und fürchten, dass die schlimmen Zeiten zurückkehren wie am Anfang der Corona-Pandemie, als im gesamten Land Panik-Einkäufe stattfanden. So schlimm ist es zum Glück noch nicht gekommen, aber Großbritannien leidet jetzt unter einer sogenannten Pingdemie.

Immer mehr Menschen werden von ihrem Smartphone angepingt und aufgefordert, sich zu isolieren, weil sie in engem Kontakt zu jemandem waren, der sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Der „Tag der Freiheit“ am letzten Montag, als sämtliche gesetzliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben wurden, hat die Situation verschärft.

Mehr soziale Kontakte bedeutet mehr Ansteckungen bedeutet mehr Quarantäne. Die Komplettöffnung des Landes in einer Phase eines stark ansteigenden Infektionsgeschehens hat zu Ausfällen beim Einzelhandels-Personal geführt. Supermärkte erhalten keine Nachschub mehr, weil die Fahrer der Lieferwagen sich isolieren müssen, oder müssen schließen, weil es nicht mehr genug Mitarbeiter in den Filialen gibt, die die Waren in die Regale stapeln.

Kein Personal, keine Würstchen

Nick Allen, der Geschäftsführer der „British Meat Processors Association“, warnte davor, dass die Briten bald auf Würstchen und andere Fleischprodukte verzichten werden müssen, weil die Situation in den Schlachthöfen wegen der Personalkrise immer kritischer wird: „Sie werden schließen müssen. Wir haben in der ganzen Pandemie nie eine schlimmere Situation erlebt.“

Die Pingdemie erwischt nicht nur den Lebensmittelsektor. Mehr als eine Million Menschen im Königreich müssen sich zur Zeit isolieren, weil sie von ihrer Smartphone-App oder einem Mitarbeiter von „Test and Trace“, der staatlichen Kontaktnachverfolgung, in die Quarantäne geschickt wurden.

Der Personalausfall betrifft alle möglichen Bereiche: In dutzenden Kommunen findet keine Müllabfuhr statt. Restaurants und Pubs müssen schließen, weil sie keine Mitarbeiter haben. Die Post kommt verspätet, und Tankstellen haben kein Benzin mehr. Selbst die Spitze der Regierung hat es getroffen. Nachdem sich der Gesundheitsminister Sajid Javid angesteckt hatte, müssen sich nun auch der Finanzminister Rishi Sunak und der Premierminister Boris Johnson für zehn Tage isolieren.

Rufe aus der Wirtschaft werden laut, dass die Regierung die Regeln lockern muss: Wer doppelt geimpft ist, sollte nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Und es sollte erlaubt werden, sich durch tägliche Negativ-Tests von der Isolierung zu befreien.

Doch die Regierung will hart bleiben. Am Donnerstag bestätigte Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng, dass es nur eine „begrenzte Liste“ von Arbeitern – hauptsächlich Personal im Gesundheitswesen oder im Energie- und Telekommunikationssektor – geben wird, für die diese Erleichterungen gelten sollen. Da Mitabeiter im Speditionswesen oder von Supermärkten nicht dazugehören sollen, dürfte es zu immer mehr leeren Regale kommen.

Die Komplettöffnung des Landes am Montag macht die Regierung nervös. Am Sonntag begann es um eine Minute nach Mitternacht in den Discos und Nachtclubs: Hunderttausende junge Briten hatten ihre neue Freiheit ohne Maske und Abstandsregeln gefeiert und tanzten bis in die frühen Morgenstunden.