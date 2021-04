Kostenpflichtiger Inhalt: Anklage zurückgezogen : Verfahren gegen Naki & Co wird wohl in Aachen stattfinden

Neuer Verhandlungsort: Der Ex-Fußballer Deniz Naki wird nicht in Köln, sondern wohl am Aachener Landgericht mit drei weiteren Männern angeklagt. Foto: Oliver Krato

Köln/Aachen Erst teilt das Landgericht in Köln mit, dass die Aachener Staatsanwaltschaft vor der Staatsschutzkammer in Köln Anklage erhoben hat, einen Tag später ist der Antrag Makulatur. Aus formalen Gründen landet das Verfahren wohl in Aachen.