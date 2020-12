Betrunken und PS-stark : Verdächtiger nach Amokfahrt in Untersuchungshaft

Verdächtiger nach Amokfahrt in Untersuchungshaft

Trier Fünf Menschen starben, viele wurden verletzt. Am Tag nach der Amokfahrt von Trier ist Haftbefehl gegen den Fahrer des Sportgeländewagens erlassen worden.

Nach der tödlichen Amokfahrt mit einem Auto in der Trierer Innenstadt kommt der dringend tatverdächtige Mann in Untersuchungshaft. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittwoch mit.