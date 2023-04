Thüringen : Unfall mit sieben Toten: Mann seit Jahren ohne Führerschein

Rettungskräfte und Polizei an der Unfallstelle auf der B247 bei Bad Langensalza in Thüringen. Foto: Silvio Dietzel/dpa-Zentralbild/dpa

Bad Langensalza Nach dem Tod von sieben Menschen bei einem Verkehrsunfall in Thüringen stellt sich heraus, dass der mutmaßliche Verursacher seinen Führerschein schon vor 16 Jahren verloren hat. War er auch betrunken?

Die Bilder von den ausgebrannten, völlig zerstörten Autowracks und die Nachricht von sieben Toten in Thüringen schockieren noch immer. Viele Fragen sind auch zwei Tage nach dem schlimmen Unfall auf der Bundesstraße 247 in Bad Langensalza weiter offen, sicher ist jedoch: Der Mann, der für den verheerenden Crash verantwortlich sein soll, hat bereits seit 16 Jahren keinen Führerschein mehr. Der 45-Jährige, der den Unfall am Samstag selbst schwer verletzt überlebte, besitzt bereits seit 2007 keine Fahrerlaubnis mehr, wie eine Polizeisprecherin am Montag bestätigte. Zuvor hatte die „Bild“ darüber berichtet.

Fünf 19-Jährige sind tot

Der 45-Jährige war am frühen Samstagabend auf der Ortsumfahrung von Bad Langensalza in einer langgezogenen Kurve mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten und dort mit zwei anderen Wagen zusammengestoßen. Diese gingen sofort in Flammen auf und brannten aus. Für fünf junge Menschen - drei Männer und zwei Frauen im Alter von 19 Jahren - sowie einen 60 Jahre alten Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Sie verbrannten in ihren Fahrzeugen. Auch ein 44 Jahre alter Insasse in dem unfallverursachenden Auto überlebte den Crash nicht. Alle Unfallopfer kommen aus Thüringen.