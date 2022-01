Vorwurf der Übergriffigkeit : TV-Show „Voice of Holland“ eingestellt

TV-Show „Voice of Holland“ eingestellt

Ehemann von Linda de Mol und Bandleader bei „The Voice of Holland“: Jeroen Rietbergen. Foto: dpa/Marco De Swart

Amsterdam Es geht um „sexuell grenzüberschreitendes Verhalten“: Auch der Ehemann einer bekannten TV-Moderatorin steht im Fokus der Vorwürfe.

Nach Vorwürfen übergriffigen Verhaltens gegen Mitwirkende der populären Castingshow „The Voice of Holland“ (TVOH) hat der Sender RTL Nederland die Ausstrahlung bis auf weiteres ausgesetzt. Die Vorwürfe seien „sehr ernst und schockierend“, teilte RTL am Samstag mit. Es gehe um ein „sexuell grenzüberschreitendes Verhalten und Machtmissbrauch“. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe von Frauen durch Recherchen des öffentlich-rechtlichen Senders BNNVARA trat der Bandleader Jeroen Rietbergen am Samstag zurück.