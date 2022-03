Notfall : Toter Säugling in Mülleimer in Mönchengladbach gefunden

Toter Säugling in Mülleimer in Mönchengladbach gefunden

An der Stelle, an der der tote Säugling gefunden wurde, stehen ein Kreuz und Kerzen. Foto: Theo Titz/dpa

Mönchengladbach Schreckliche Entdeckung in Mönchengladbach: Ein Säugling liegt tot in einem öffentlichen Mülleimer. Die Polizei ermittelt.

In einem öffentlichen Mülleimer in Mönchengladbach (NRW) ist ein toter Säugling gefunden worden. Eine Frau entdeckte das leblose Baby in der Nähe des Volksgartens, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.