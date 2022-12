Unglück : Tod neben der Skipiste: Zwei 17-jährige Deutsche stürzen ab

Waidring Sie stürzten rund 50 bis 60 Meter tief ab. Für die beiden jungen Skifahrer aus Bayern kommt jede Hilfe zu spät.

Die beiden jungen Skifahrer aus dem Raum Berchtesgaden und aus der Oberpfalz waren am Mittwoch in dem Skigebiet im Tiroler Bezirk Kitzbühel über den rechten Rand der Piste geraten. Dort stürzten sie rund 50 Meter bis 60 Meter tief ab, wie ein Polizeisprecher in Tirol sagte. Sie starben trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.