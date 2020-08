Von Bonn bis Beirut : Technisches Hilfswerk feiert 70 Jahre voller weltweiter Einsätze

Bonn Sie suchen nach Verschütteten, legen Wasserleitungen oder leuchten Unglücksstellen mit Flutlicht aus: Das THW leistet bei Notfällen bundesweit Hilfe. Die Corona-Krise ist für die Helfer auch eine persönliche Herausforderung.

Am 22. August 1950 vereinbarten der damalige Bundesinnenminister Gustav Heinemann und der Pionieroffizier Otto Lummitzsch den Aufbau eines „zivilen Ordnungsdienstes“. Daraus wurde eine spezialisierte Organisation mit heute rund 80 000 Angehörigen. Als Bundesanstalt gehört sie zum Zuständigkeitsbereich des Bundesinnenministeriums und hat per Gesetz den Auftrag, die „für Gefahrenabwehr zuständigen Stellen“ im Katastrophenfall zu unterstützen.

In diesem Jahr ist das THW, das seinen Sitz in Bonn hat, wegen der Coronakrise seit Februar im Dauerstress. „Es handelt sich bereits jetzt um einen der längsten Einsätze unserer Geschichte“, sagt Friedsam. Hauptsächlich sei logistische Unterstützung gefragt: Das THW übernahm die Verteilung zentral beschaffter Atemschutzmasken, von Einmal-Handschuhen und Desinfektionsmittel an Bundesbehörden wie die Bundespolizei. Die Helfer bauten mobile Teststationen auf und richteten Behelfskrankenhäuser mit ein. Nach dem Coronavirus-Ausbruch in der Fleischfabrik Tönnies versorgten sie Menschen, die im Kreis Gütersloh in Quarantäne waren.