Insekten : Stechmücken derzeit sehr aktiv - droht Plage im Sommer?

In den vergangenen Wochen war es warm - ein günstiger Umstand für die Entwicklung der neuen Mücken-Population.

Müncheberg Der Sommer kommt - und die Mücken auch. Zurzeit ist bereits eine aggressive Art unterwegs, die Gemeine Hausmücke brütet gerade. „Die Saison geht jetzt erst richtig los“, sagt eine Expertin.

In Deutschland sind derzeit besonders aktive Stechmücken unterwegs. Das gelte etwa für die Mückenarten, die sich nur mit einer Generation pro Jahr entwickeln, etwa den Großteil der Wald- und Wiesenmücken.

Sie sind im Vergleich zu Hausmücken etwas größer und teilweise aggressiver. Auch die Gemeine Hausmücke baue ihre erste Population auf - und das in diesem Jahr zwei Wochen früher als sonst, sagte Doreen Werner vom am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) in Müncheberg der Deutschen Presse-Agentur.