London : Staatsakt für Queen: Der König gibt ihr das letzte Geleit

London/Windsor Es ist ein gigantisches Ereignis: 2000 geladene Gäste und unzählige Schaulustige nehmen in London Abschied von der Queen. Die Kinder und Enkel der Monarchin begleiten den Sarg in der Westminster Abbey.

Die Welt blickt an diesem Montagmittag nach London: Kaiser, Könige und Präsidenten haben sich in der Westminster Abbey versammelt, um gemeinsam mit der Royal Family Abschied von Queen Elizabeth II. zu nehmen. Nicht nur für Großbritannien ist das Staatsbegräbnis ein Jahrhundertereignis.

Biden, Macron und Steinmeier unter den Gästen

Und auch auf den Straßen war die Anteilnahme gewaltig. Entlang der Strecke, auf der der Sarg der Königin von der Westminster Abbey in Kürze zum Wellington Arch geleitet werden soll, gebe es keine Plätze mehr, teilte das Rathaus am Montag mit. „Für Neuankömmlinge gibt es keinen Einlass.“

Seit Mittwoch war der Sarg unweit der Abbey in der Westminster Hall aufgebahrt. Viele Tausend Menschen hatten sich seither in die kilometerlange Warteschlange eingereiht und viele Stunden Wartezeit auf sich genommen, um ihren Respekt zu zollen.

Polizei: Größte Sicherheitsoperation in der Geschichte Londons

Auch auf die Reisepläne zahlreicher Menschen hatte das Ereignis massive Auswirkungen. Am wichtigen Londoner Flughafen Heathrow wurden mehr als 100 Flüge abgesagt. Die Einflugschneisen führen über die Londoner Innenstadt oder das Schloss Windsor, wo am Abend die Beisetzung der Königin geplant ist. Man wolle sichergehen, dass während der Zeremonie Stille herrsche, teilte der Airport mit.

Für diejenigen, die am Montag nicht nach London oder Windsor anreisen konnten, wird die Trauerfeier in landesweit 125 Kinos und vielen Kirchen übertragen. Auch wurden an öffentlichen Orten Leinwände aufgebaut. Etwa in Nordirland soll das Event in Parks und öffentlichen Gebäuden gezeigt werden.