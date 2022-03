Keine Quarantäne für Infizierte : Spanien steigt aus der Pandemie aus

Unbeschwertes Strandvergnügen: Spanien behandelt Corona wie eine Grippe, selbst Quarantäneregeln für Infizierte mit leichten Symptomen sind abgeschafft. (Archivbild) Foto: dpa/Clara Margais

Madrid Adiós Quarantäne, adiós Corona-Test. Seit Anfang dieser Woche müssen in Spanien die meisten Corona-Infizierten nicht mehr in häusliche Isolierung. Sie dürfen also jetzt im Prinzip das Haus verlassen und zur Arbeit, shoppen, ins Kino oder auch an den Strand gehen.