Berühmte Eschweiler Hochstaplerin : Sorokin organisiert Ausstellung aus der Abschiebehaft

Anna Sorokin aka Anna Delvey unterwegs in Manhattan. Foto: imago images/Future Image International/Oscar Martin via www.imago-images.de

Aachen/New York Die als Anna Delvey bekannt gewordene Deutsch-Russin stellt am Donnerstag ihre Kunst in New York aus. Sie selbst sitzt derweil weiter im Abschiebegefängnis, wo auch die ausgestellten Zeichnungen entstanden sind.