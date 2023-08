Notfälle : Schüler soll Mitschüler mit Messer schwer verletzt haben

Harsewinkel/Bischofswerda Gleich zwei Messerattacken unter Schülern haben in Nordrhein-Westfalen und Sachsen für Aufsehen gesorgt. Im sächsischen Bischofswerda war nach Polizeiangaben Amokalarm ausgelöst worden.

Beim Streit um eine Uhr soll ein zwölf Jahre alter Schüler in Harsewinkel bei Bielefeld mit einem Messer einen Mitschüler schwer verletzt haben. Die Polizei schloss eine Lebensgefahr bei dem 13-Jährigen am Mittwoch zunächst nicht aus. Mehrere Zeugen hätten den Streit auf der Straße beobachtet. Sie alarmierten die Polizei. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Der Tatort liege in der Nähe zweier Schulen. Ob sich die Schüler auf dem Heimweg befanden, war zunächst unklar. Der Zwölfjährige habe sich nach der Tat um 13.20 Uhr vom Tatort entfernt, sei aber bei der eingeleiteten Fahndung rasch von Polizisten ausfindig gemacht worden. Der 13-Jährige werde in einer Bielefelder Klinik behandelt. Die Polizei wies darauf hin, dass der verdächtige Junge als Zwölfjähriger strafunmündig sei.

Acht Jahre alten Jungen schwer verletzt

Auch in Sachsen soll am Mittwoch ein Schüler mit einem Messer zugestochen haben: Ein 16-Jähriger habe in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda einen acht Jahre alten Jungen angegriffen und schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Er wurde demnach überwältigt. Die Lage sei unter Kontrolle. Zuvor war nach Polizeiangaben Amokalarm ausgelöst worden.

Die Polizei war in Bischofswerda am Morgen mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Notruf sei gegen 9.45 Uhr bei der Polizei eingegangen. Ein Spezialeinsatzkommando rückte an. Das Schulgebäude wurde geräumt. Die Schülerinnen und Schüler wurden in Sicherheit gebracht. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Kinder und Jugendlichen.