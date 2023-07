Notfälle : Schiffbrüchiger und Hund überleben monatelang im Pazifik

La Paz/Sydney Er hat riesiges Glück, dass er gefunden wird: Ein schiffbrüchiger Australier und sein Hund Bella überleben drei Monate lang auf dem Meer.

Ein schiffbrüchiger Australier hat drei Monate auf offener See in seinem manövrierunfähigen Katamaran überlebt. Vor wenigen Tagen wurde er Medienberichten zufolge rein zufällig von einem Hubschrauber entdeckt. Zusammen mit seiner Hündin Bella habe sich der 51-jährige Tim Shaddock nur von rohem Fisch und Regenwasser ernährt, nachdem die Bordelektronik seines Katamarans durch einen Sturm ausgefallen war. Mensch und Tier seien beide in erstaunlich guter Verfassung, zitierte der Sender 9News den Arzt des Geretteten.