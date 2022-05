Im Jahr 2020 : Rund 75 500 Menschen an Folgen des Rauchens gestorben

Rund 75 500 Menschen an Folgen des Rauchens gestorben

An den Folgen des Rauchens sind 2020 in Deutschland rund 75 500 Menschen gestorben. Foto: Finn Winkler/dpa

Wiesbaden Der Pro-Kopf-Verbrauch von Zigaretten sinkt seit Jahren. Aber immer noch sterben in Deutschland viel zu viele Menschen an den Folgen des Tabakkonsums.

Rund 75 500 Menschen sind nach einer aktuellen Auswertung allein im Jahr 2020 in Deutschland an den Folgen des Rauchens gestorben.

Die mit Abstand häufigste Todesursache dabei waren Krebserkrankungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mitteilte.