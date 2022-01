Corona-Pandemie : RKI meldet 164.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Verkürzung des Genesenenstatus : Lauterbachs gebrochene Versprechen Über Nacht ändert das RKI die Dauer des Genesenenstatus und macht so aus Genesenen unangekündigt Ungeimpfte. Wie ist so etwas in einer Demokratie möglich? Die Chronologie eines unangekündigten Alleingangs.