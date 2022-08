Pandemie : RKI: Höhepunkt schwerer Corona-Erkrankungen überschritten

Eine Intensiv-Krankenschwester betreut einen Covid-19-Patienten in einem Krankenhaus in Berlin. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Die Sommermonate mit vielen Corona-Infektionen in Deutschland neigen sich dem Ende entgegen. Nun sinken die Zahlen, das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung aber weiter als hoch ein.

„Trotz insgesamt weiter rückläufiger Fallzahlen bleibt der Infektionsdruck in der Allgemeinbevölkerung in allen Altersgruppen hoch“, warnt das RKI. Es schätzt, dass vergangene Woche 300.000 bis 800.000 Menschen in Deutschland erkrankten, angenommen werden 190.000 Arztbesuche in dem Zusammenhang. Auch dies sei ein Rückgang verglichen mit der Woche zuvor, hieß es. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz, die auf der Zahl positiver PCR-Tests basiert, sank laut Bericht im Wochenvergleich um insgesamt zwölf Prozent.