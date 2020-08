In eigener Sache : Richtigstellung zum Artikel „Live-Schalte aus der Filterblase“

Die Chefredaktion informiert zum Artikel „Live-Schalte aus der Filterblase“. Foto: ZVA

Aachen In unserem Artikel „Live-Schalte aus der Filterblase“, der am Dienstag auf dieser Seite erschien, hat unser Autor einen Arzt, der sich „Doc Uli“ nennt, erwähnt, der in seinen Videos gegen die Corona-Auflagen argumentiert. Innerhalb der Szene wird dieser Mediziner fälschlicherweise in Hückelhoven verortet.

Mittels eines besonders glaubhaft erscheinenden Arztes aus dem Kreis Heinsberg soll die Gefahr des Coronavirus heruntergespielt werden. In Wirklichkeit stammt der betreffende Allgemeinmediziner jedoch aus Rödermark in Hessen.

Bedauerlicherweise gibt es in Hückelhoven tatsächlich einen Mediziner mit identischem Namen, der jedoch nichts mit der Szene zu tun hat. Wir entschuldigen uns dafür, dass in dem Artikel der Eindruck entstand, bei diesem Arzt handele es sich um einen Corona-Leugner.