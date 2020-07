Kostenpflichtiger Inhalt: Sonde „New Horizons” : Reise an die Grenze der Unendlichkeit

Eine künstlerische Darstellung von Arrokoth. Noch niemals hat eine Raumsonde einen so weit entfernten Himmelskörper untersucht. Es bleibt zu hoffen, dass New Horizons den von ihr aufgestellten Rekord sogar noch übertreffen kann und weitere Objekte des Kuipergürtels unversehrt erreichen wird. Wer weiß, wann sich eine neue Sonde auf ihre Spuren begeben wird. Foto: ZVA/Thomas, Horst

Der Weltraum, unendliche Weiten“. So weit, wie das durch Film und Fernsehen populäre „Raumschiff Enterprise“ wird die kleine Sonde New Hori­zons niemals fliegen. Aber was die Flugdauer angeht, lässt sie die „Enterprise“ schon jetzt weit hinter sich.