Wetter : Polare Kaltluft mit Regen statt Altweibersommer

Nasser Herbst in Hamburg

Offenbach Das Wetter in der neuen Woche wird laut Prognose „zeitweise ziemlich ungemütlich“. Auf den höchsten Gipfeln der Mittelgebirge kann es zeitweise sogar schon schneien. Doch es gibt Hoffnung auf Altweibersommer.

Der Altweibersommer macht sich rar. „Im Gegenteil: In der neuen Woche wird es zeitweise ziemlich ungemütlich“, teilt Felix Dietzsch vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Der Herbst schlage „richtig zu. Ein kräftiges Tiefdruckgebiet über der Norwegischen See lenkt einen großen Schwall polarer Kaltluft direkt aus Norden zu uns nach Deutschland.“