Ärger um Reformbewegung : Papst kritisiert „Synodalen Weg“ der deutschen Katholiken deutlich

Papst Franziskus kritisiert die Reformziel in der deutschen katholischen Kirche, die etwa Frauen in geistlichen Ämtern ermöglichen sollen oder die Segnung von homosexuellen Paaren unterstützen (Archivbild). Foto: dpa/Evandro Inetti

Rom Papst Franziskus hat sich unverhohlen kritisch zum Reformprozess in der deutschen katholischen Kirche, dem „Synodalen Weg“, geäußert.

Das habe er auch dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, so gesagt. Die angestrebten Reformen in der deutschen Kirche wie Frauen in geistlichen Ämtern oder Segnung von homosexuellen Paaren werden im Vatikan teils heftig kritisiert.

„Das Problem entsteht, wenn der Synodale Weg von den intellektuellen und theologischen Eliten entspringt und viel durch Druck von außen beeinflusst wird“, sagte Franziskus. Es gebe einige Bistümer, in denen der Synodale Weg langsam mit den Gläubigen, also dem Kirchenvolk, entwickelt werde. Diese Art des Vorgehens findet offenbar eher die Zustimmung des 85 Jahre alten Argentiniers.

Franziskus verwies außerdem auf einen früheren Brief, in dem er sich zum Synodalen Weg der deutschen Katholiken geäußert hatte. Er habe einen Monat für den Brief gebraucht und ihn bewusst ohne Beteiligung der Kurie – der vatikanischen Zentralverwaltung – abgefasst, sagte er. Das Schreiben war allerdings so blumig und mehrdeutig formuliert gewesen, dass sich seitdem sowohl Befürworter als auch Gegner der Reformen darauf berufen.