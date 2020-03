Kostenpflichtiger Inhalt: Ex-Alemannia-Physio in Quarantäne : Vietkong-Kaserne statt Fußballplatz

Nach dem Ablauf der 14-tägigen Quarantäne blieb Haacke in Vietnam, im Land der Mundschutzträger, wo an jeder Ecke Fieber gemessen wird. Foto: Nils Haacke

Nam Dinh/Vietnam Nils Haacke wollte seinen neuen Job als Athlethiktrainer bei einem Fußball-Erstligisten in Vietnam antreten. Es kam dann ganz anders für den 52-Jährigen, der auch lange Zeit am Tivoli gearbeitet hat. Schon nach wenigen Stunden bekam er ein Ultimatum gestellt.

Nils Haacke war erst ein paar Stunden in dem Land, in dem er nun Monate verbringen wollte, als sein Handy zum ersten Mal klingelte. Die Koffer waren kaum ausgepackt, erst kurz zuvor war er auf dem Flughafen in Hanoi gelandet. Wie bei allen Passagieren wurde auch bei ihm Fieber gemessen, dann durfte er Vietnam betreten. Ein Fahrer seines neuen Arbeitgebers holte ihn ab, zur Begrüßung gab es einen Mundschutz. Dann bekam Haacke die Akademie gezeigt, in der er nun arbeiten soll: Nam Dinh, erste Liga in Vietnam.

Kurz darauf klingelte beim neuen Athletiktrainer von Nam Dinh das Telefon. Haackes Aufenthalt in Asien begann mit einem Ultimatum. Entweder er verlasse auf Vereinskosten sofort das Land wieder – oder er begebe sich umgehend in Quarantäne. Der 52-Jährige bat ein paar Minuten um Bedenkzeit. Nachdem er seine Entscheidung getroffen hatte, standen bereits zwei grün-uniformierte Männer an seiner Hoteltür, begleitet von Medizinern. „Der Ton war durchaus zackig“, erinnert er sich.

Sie nahmen ihn mit, die Fahrt ging in die Nacht hinein, ein Gespräch war nicht möglich. Haacke kam das alles ziemlich vietnamesisch vor. Sorgen machte er sich nicht. Er ist ein Fußballabenteurer. Vor Jahren hat er bei Alemannia Aachen zu 2. Liga-Zeiten gearbeitet, als das noch kein Fußballabenteuer war. Aber dann zog es ihn in die Welt hinaus. Mal war er in Rumänien, mal mit dem ehemaligen Nationalspieler Christian Ziege in Thailand. Das Abenteuer beendete der Fitnesscoach allerdings abrupt, nachdem ihm der Klubboss von Ratchaburi Prügel angedroht hatte.

Mitte Februar meldete sich ein Vertrauter des Altvorderen Winnie Schäfer, 70, der derzeit in Abu Dhabi eine Mannschaft trainiert. Haacke bekam von Abu Dhabi aus einen Posten in Vietnam angeboten. Die Fußballpfade sind oft verschlungen.

Der Fitnessfan nahm das Angebot an. „Es gibt gutes Geld für Ausländer in Vietnam“, sagt er. Die Botschaft in Berlin wollte seine beruflichen Qualifikationen notariell beglaubigt sehen, erst dann stellte sie ihm ein Visum aus: vorerst befristet bis Anfang Juni, mit Aussicht auf Verlängerung bis zum Jahresende, wenn in Vietnam die Saison zu Ende geht.

Das alles ging Haacke an seinem ersten Abend durch den Kopf, als er mit unbekannten Männern durch die Nacht fuhr. Der Wagen hielt an einem großen Gelände. Haacke entdeckte ein großes herrschaftliches Gebäude, es dauerte aber nur wenige Sekunden, bis er ernüchtert feststellte, dass er die ersten Tage im Land in einer uralten Vietkong-Kaserne verbringen musste.

In der kleinen Stube waren acht Betten, aber nicht einmal ein Stuhl aufgestellt, Haacke war der einzige Gast. „Mindestens zehn Jahre ist keiner mehr hier gewesen“, sagt er. Wasser ließ sich auch in den nächsten Wochen nicht erhitzen. Über die hygienischen Verhältnisse will er nicht sprechen. „Das glaubt mir keiner, ich bin fast zusammengebrochen.“ Die Soldaten überreichten ihm ein Starterkit: ein paar Getränke, Zahnputzzeug, aber auch ein Moskitonetz und einen Schonbezug für das Bett, das da jahrelang ungenutzt auf sein Ende wartete.

Haacke musste sein Bett, das jahrelang ungenutzt auf sein Ende gewartet hatte, mit einem Moskitonetz und einem Schonbezug ausstatten. Foto: Nils Haacke

Am nächsten Morgen, nach schlafloser Nacht, inspizierte er das Gelände. „Ich war unterwegs wie Mac Gyver“, grinst er heute noch. Der Held aus der gleichnamigen TV-Staffel wurde dafür berühmt, dass er durchaus erfinderisch unterwegs war. Haacke durchkämmte das riesige Areal mit seinen 300 Zimmern, die nur sehr spärlich besetzt waren. Da ein Kleiderbügel, hier ein Schwamm, dort ein Lappen. Der „Gefangene“ trug all die Dinge wie Schätze in seine Stube, wo sich langsam aber sicher die Langeweile ausbreitete.

Über die hygienischen Verhältnisse will Haacke nicht sprechen – seine Kamera hilft aus. Foto: Nils Haacke

Es passierte: nichts. Draußen wurde Tag und Nacht der Müll verbrannt, um Ansteckungen zu vermeiden. Drinnen wölbten sich Sekunden zu Stundengebirgen, die Zeit wurde grausam zerdehnt. Es gab keine Informationen, keine Ansprache. Haacke war einkaserniert. „Wer immer in Deutschland sich über häusliche Quarantäne mit Netflix und Highspeed-Datenautobahnen beschwert, ist sehr herzlich eingeladen, für ein paar Tage Quarantäne in Vietnam zu verbringen“, sagt er.

Liegestütze gegen die Langeweile: Viele Alternativen hatte der Fitnesscoach nicht. Foto: Nils Haacke

Eine Gruppe von etwa hundert Vietnamesen, die aus dem Ausland zurück kamen, wurden vorübergehend seine Kasernenkumpanen. Nach drei Tagen wurden sie in die Freiheit entlassen, zurück blieb Haacke – längst negativ getestet. Immerhin funktioniert das Wlan. Dutzende Stunden verwendete er erfolglos damit, sich bei der Botschaft anzumelden, die sich um gestrandete Landsleute kümmern wollte. „Das Verfahren ist schlicht zu kompliziert und unverschämt“, sagt Haacke.

Haacke bleibt

Nach 14 Tagen war die Quarantäne beendet. Er hätte die 10.000 Kilometer nach Deutschland zurückkehren können – mit der Aussicht auf den nächsten Stubenarrest. Haacke blieb in Vietnam, im Land der Mundschutzträger, wo an jeder Ecke Fieber gemessen wird. Er fühlt sich da sicher, anders als „im medial hysterischen Deutschland“, so sieht er es.

Nachdem die Epidemie im benachbarten China ausgebrochen war, reagierte Vietnams Regierung rigoros. Schulen, Kindergärten und Universitäten wurden geschlossen, Großveranstaltungen abgesagt, Grenzen und Flughäfen penibel kontrolliert. Die WHO lobt den vorbildlichen Umgang des Landes mit dem Virus. Bis Ende Februar wurden nur 16 Infektionen registriert, darunter kein positiver Fall.

Anfang März importierte eine Passagierin aus Europa das Virus erneut. Die autokratische Regierung reagierte konsequent mit verschärften Vorsichtsmaßnahmen. Inzwischen dürfen weder Europäer noch Chinesen oder Koreaner einreisen. Behörden riegeln einzelne Gebiete und Straßen mit Infektionsfällen komplett ab. Personen, die in Kontakt mit Infizierten waren, werden landesweit aufgespürt und unter Quarantäne gestellt. Touristenattraktionen wie die Halong-Bucht sind mittlerweile geschlossen, die Boote bleiben im Hafen.

Lesen Sie auch Liveblog : Coronavirus in NRW: Die aktuellen Entwicklungen

Bislang ist die Fallzahl der Infizierten noch gering, keine 100 sind aktenkundig. Es könnten schnell mehr werden. Feldlazarette mit Tausenden Betten stehen bereit, Notfallteams sind im ganzen Land unterwegs, und Hotlines wurden eingerichtet. Zudem wurde eine App entwickelt, in der Infektionsfälle geographisch verzeichnet sind und die Bürger aufgerufen werden, ihren Gesundheitszustand mitzuteilen.