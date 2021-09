Gewichtsgrenze : Niederländischer Pferdehof weist schwere Reiter ab

Glimmen Ein Pferdehof im Norden der Niederlande weist schwergewichtige Reiter zum Wohl der Tiere ab und hat zur Kontrolle nun eine Waage aufgestellt.

„Es ist für uns sehr schwierig, das Thema anzuschneiden“, sagte die Mitbetreiberin des Pferdehofs „De Bongerd“ in Glimmen, Simone Lameijer, der Zeitung „De Telegraaf“ am Freitag. „Wir tun das zum Wohl der Tiere, unsere Mitglieder wollen auch nur das Beste für die Pferde, sie haben also zum Glück Verständnis.“