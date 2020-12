Rückbilck auf das Corona-Jahr : Mehr als gedacht ist systemrelevant

Deutschland lernte in 2020, die Arbeit von Krankenpflegern zu schätzen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Aachen Worauf es in der Not ankommt: auf Kitas und Schulen, auf Pflegekräfte und Kassiererinnen, auf kluge Wissenschaftler und sensible Politiker, aber auch auf Anstand und Kant.

Ein paar Stunden sind es noch, dann ist das Corona-Jahr beendet – das erste(!) Corona-Jahr. Nahezu alle Menschen haben es satt. Die Zahl derer, die es nicht leid sind, dürfte sich in sehr engen Grenzen halten. Das eigene Leben hat sich oft verändert aufgrund eigener Weichenstellungen oder solcher von außen. Aber so massiv, so weitgehend bis ins Private und so lange andauernd wie in diesem Jahr haben bisher die Allerwenigsten Beeinträchtigungen ihres Alltags erlebt.

Dennoch hat 2020 die ganz große Mehrheit der Deutschen die Anti-Corona-Maßnahmen unterstützt; die meisten befürworten sogar noch schärfere Auflagen. Diese Haltung hat sich allerdings als mehr oder minder theoretisch herausgestellt. In der Praxis waren in den vergangenen Tagen das sauerländische Winterberg, Alpenpisten und Schwarzwaldwanderwege zum Teil hoffnungslos überfüllt. Viele ähnliche Vorkommnisse aus diesem Jahr ließen sich nennen. Aber nicht alles, was nicht verboten ist, muss getan werden.

So hat sich über all die Monate das Grundproblem der Corona-Prophylaxe und Corona-Politik offenbart: Die Goldene Regel wird zu wenig beachtet, der Kategorische Imperativ von Immanuel Kant (1724-1804): „Handle so, dass die Maxime Deines Handelns jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.“ In der populäreren Variante lautet diese Maxime: „Was Du nicht willst, das man Dir tu‘, das füg auch keinem anderen zu.“ Der Königsberger Philosoph wurde 2020 aber kaum als systemrelevant erkannt.

Der oft beschworene und hoch gepriesene mündige Bürger ist womöglich gar nicht so mündig wie gedacht, sondern braucht und möchte Vorschriften, statt aus eigener Einsicht das zu tun, was richtig und nötig ist. Demnach hätten die Anti-Corona-Maßnahmen über die Festtage noch deutlich verschärft werden müssen. Die Länderregierungen haben das trotz aller berechtigten Sorgen und Warnungen von Virologen nicht getan. Denn für die Politik gilt das gleiche Prinzip: Nicht alles, was man tun könnte, sollte man tun.

Demokratische Politiker sind angewiesen auf das Vertrauen der Regierten. Wenn das familiäre Weihnachtsgeschehen stärker reglementiert, noch mehr in die grundgesetzlich geschützte Privatsphäre eingegriffen worden wäre, hätte man Vertrauen womöglich verspielt. Worauf kam es 2020 also an im ansonsten ziemlich entspannten Verhältnis zwischen Regierenden und Regierten hierzulande? Die Demokratie ist angewiesen auf Anstand, auf Respekt, auf einen Grundkonsens, darauf, dass Spielregeln eingehalten werden. Das sind keine sekundären, sondern systemrelevante Tugenden.

Eine wüste Mixtur

Was passiert, wenn jede Hemmung fällt, wenn Tabubrüche ohne Rücksicht auf Verluste zur puren Lust, zur Selbstbestätigung und Selbsterhöhung dienen, war in diesem Jahr zu erleben. Dann tobt mittlerweile auch in deutschen Parlamenten der Mob und außerparlamentarisch eine wüste Mixtur aus Impfgegnern, Hyperesoterikern, Verschwörungsgläubigen, Antisemiten, Reichsbürgern und anderen Extremisten. Währenddessen ringen Patienten unter Beatmungsgeräten mit dem Tod, sterben täglich etliche hundert an und mit Corona, vereinsamen Menschen in Altenheimen.

Im Eigentlichen, im Entscheidenden ging es über all diese Coronavirus-Monate weniger um komplizierte Inzidenzwerte oder die Zahlen der Neuinfizierten, so wichtig sie als Richtschnur sind. Es ging ganz konkret darum, dass auf Intensivstationen stets angemessen behandelt werden kann und Todesfälle verhindert werden, dass nicht noch mehr Menschen unter schmerz- oder sogar dau- erhaften Langzeitfolgen der Virus-Infektion leiden müssen. Das zu gewährleisten, musste sich nicht nur die Politik anstrengen, sondern jeder hatte sein eigenes Verhalten danach auszurichten und alles zu unterlassen, was Risiken erhöht.

Als das Virus kam, haben die Krankenhäuser schnell und professionell reagiert. Von Anfang an und bis zum letzten Tag dieses Jahres haben Pflegepersonal und Ärzteschaft alles getan, um zu gewährleisten, dass diejenigen, die intensiver Behandlung bedürfen, versorgt werden können, dass Beatmungsplätze ausreichen, dass manche Tragödien, wie sie in anderen europäischen Ländern geschahen, hierzulande vermieden werden konnten.

Als die Infektionszahlen sanken, im Sommer tausende Intensivbehandlungsbetten ungenutzt waren, wären drastische Eingriffe eines Shutdowns wie im Frühjahr nicht zu vertreten gewesen. Es wurde gelockert, weil unter diesen Umständen gelockert werden musste. Seit Anfang September stiegen die Infektionszahlen wiederum an, im Herbst füllten sich die klinischen Coronastationen erneut – und zwar dramatisch. Es musste erneut gehandelt und verschärft werden.

Da hatten die Virologen längst wieder gewarnt, Intensivmediziner nachhaltigere und länger andauernde Beschränkungen gefordert. Politiker haben 2020 auf medizinischen Sachverstand gehört. Die Maßgaben der Wissenschaftler waren wichtig, zielgerichtet, aber nicht die allein geltenden. Eingriffe in Grundrechte müssen immer zeitlich eng befristet, ständig gegen politisch-pandemische Ziele abgewogen und schnellstmöglich zurückgenommen werden.

Deshalb war es auch richtig, auf regional unterschiedliche Entwicklungen unterschiedlich zu reagieren. Das machte es für den einzelnen, zumal wenn er verreisen wollte, nicht übersichtlicher; aber die Lage war (und ist) eben unübersichtlich. Trotzdem wurden klare Ziele, klare Botschaften, klare Strategien verlangt. Mit der Entwicklung des realen Infektionsgeschehens hatten diese Forderungen oft wenig zu tun.

Ähnliche Vorwürfe zielten auf die Virologen, denen vorgeworfen wurde, gestern so und heute anders zu argumentieren, der eine mit diesen Vorschlägen, der andere mit jenen auf die Pandemie zu reagieren. Aber auch die Mediziner mussten in diesem Jahr lernen und ihre Positionen immer wieder infrage stellen. Laien hätten die Wissenschaft gerne unverrückbar, eindeutig und einstimmig – damit letztlich aber unwissenschaftlich.

Fehler blieben nicht aus

Schwierige und schwerwiegende politische Beschlüsse mussten im März schnell gefasst werden; Fehler blieben dabei nicht aus. Als erstes Schulen und Kindergärten zu schließen, stellte sich schnell als nicht systemadäquate Entscheidung heraus. Da sind die Landesregierungen mittlerweile klüger geworden. Im Sommer hätten die Schulministerien der Länder an besseren Konzepten für Schüler und Lehrer arbeiten können. Manche Schulen haben die Sache aber auch selbst in die Hand genommen. Und die Frage, warum die systemrelevante Kultur nicht zu den Bildungseinrichtungen, sondern zu Bordellen und Spielcasinos gezählt wird, konnte die Politik nicht beantworten.

Deutschland lernte, die Arbeit von Krankenschwestern und Kassiererinnen als systemrelevant zu schätzen. Das gesamte Personal in Kliniken, Pflege- und Altenheimen, Notfallsanitäter – Haupt- und viele Ehrenamtliche – waren 2020 physisch und psychisch über alle Maßen gefordert und zudem stark gefährdet, sich mit dem Virus anzustecken. Was genesene Patienten über die aufopferungsvolle Arbeit von Pflegekräften berichteten, war besonders anrührend.

Zu viel wurde in Politik, Medien und Freundeskreisen über Corona-Leugner und Verschwörungsanhänger gesprochen, zu wenig über diejenigen, die viel zahlreicher und diszipliniert waren, sich unendliche Mühe gaben, in den Shutdowns ihre Existenzen zu sichern, die immer wieder neue Pläne machten und nicht aufgaben. Und wie viele hunderttausend Kinder und Jugendliche mussten auf ihren Sport im Verein verzichten, auf Musiknachmittage und Treffen mit Freunden...Über all die könnte im Jahr 2021 mehr gesprochen werden.