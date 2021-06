Hochhaus-Kollaps in Miami-Beach : Mehr als 150 Menschen werden noch vermisst

Eine Rettungsarbeiterin steigt über die Trümmer: Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses in Miami Beach steigt die Zahl der Vermissten. Foto: dpa/Lynne Sladky

Miami Nach dem Einsturz eines Hochhauses in Miami Beach suchen Rettungskräfte fieberhaft nach Überlebenden. Angehörige hoffen auf ein Wunder. Die Ursache der Katastrophe ist noch unklar.

Adriana Gonzalez Chi erinnert sich noch genau an den Besuch bei der Familie ihres Bruders Edgar im Champlain Tower vor einem Monat. Sie habe auf dem Balkon des 40 Jahre alten Hochhauses an der Collins Avenue gestanden, über das Meer geblickt und dabei ein ungutes Gefühl gehabt. „Das ist nicht sicher", sagte sie Edgar, der wie andere Bewohner des in die Jahre gekommenen Apartment-Komplexes über Schimmel, Feuchtigkeit und Vibrationen geklagt hatte. Ihrer Nichte Deven gab sie einen Rat. „Wenn das Gebäude wackelt, renn!“

Genau das tat die 16-Jährige in der Nacht zum Donnerstag als sie ein Geräusch aufschreckte, das wie der Donner eines lauten Sommergewitters klang. Zusammen mit ihrer Mutter Angela fiel sie auf der Flucht aus dem kollabierenden Gebäude vier Stockwerke tief von der neunten auf die vierte Etage. Die beiden gehörten zu den wenigen Einwohnern, die mit schweren Verletzungen, aber lebend aus den Trümmern geborgen werden konnten. Von Bruder Edgar fehlt weiterhin jede Spur.

Rettungsteams aus 60 bis 75 Feuerwehrleuten sowie eine für solche Einsätze speziell ausgebildete Such-und-Rettungseinheit suchen seit der Nacht zum Donnerstag fieberhaft nach weiteren Überlebenden der Katastrophe. Ein langsamer und methodischer Prozess, wie Experten sagen, der durch Brände und gebrochene Wasserleitungen zusätzlich erschwert wird. Die Rettungsteams schafften es nicht, von oben in den instabilen Berg aus Trümmern einzudringen, sondern arbeiteten sich von der Tiefgarage durch einen Tunnel vor.

Mit dem Fortschreiten der Bergungsarbeiten stieg die Zahl der Toten. Bis Freitagmittag konnten die Leichen von vier Bewohnern geborgen werden. Eine irreführend niedrige Zahl, wie die Bürgermeisterin von Miami-Dade County Daniella Levine Cava zu erkennen gab. „Die Zahlen sind fließend“, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Freitagmorgen. „Die Nachrichten sind verheerend für die wartenden Familien.“

Aus der Vogelperspektive: Ein Blick auf das teilweise eingestürzte zwölfstöckigen Gebäude, in dem viele vermögende Ausländer eine Wohnung hatten. Foto: dpa/Amy Beth Bennett

Nach dem letzten Stand stieg die Zahl der Vermissten von 99 auf 159. „Wir hoffen immer noch, zusätzliche Überlebende finden zu können“, sagt der Gouverneur von Florida Ron DeSantis. Die Rettungsteams hätten „Kontakt aufgenommen“ zu Personen in den Trümmern des zwölfstöckigen Gebäudes. US-Präsident Joe Biden drückte seine Anteilnahme aus und versprach, jede erdenkliche Hilfe bereitzustellen, die Florida anfragt.

Anwohner, Besucher und Schaulustige schauten von der Straße ungläubig auf den Unglücksort mit der begehrten Adresse 8777 Collins Avenue. Zwei Drittel des Gebäudekomplexes klappte wie ein Kartenhaus zusammen. Zu dem was stehen blieb, gehören auch die bizarren Reste der dem Erdboden gleichgemachten Wohnungen. Wie Ornamente am Weihnachtsbaum hängen Kühleinheiten von den verbliebenen Außenwänden. Bürostühle, Kleidungsstücke und Laken sind zu sehen, an einer Stelle ein leeres Etagenbett.

Bewohner sind im Schlaf überrascht worden

Die meisten Bewohner waren zum Zeitpunkt des Unglücks gegen 1.30 Uhr in der Nacht im Schlaf überrascht worden. Darunter auch Angehörige der Familie des Präsidenten von Paraguay, der zwei Apartments in den Champlain Towers gehören. Die Schwester der First Lady, deren Ehemann, Haushälterin und Kinder sind unter den Vermissten.

Die ständig neuen Angaben über die Zahl der Vermissten hat auch damit zu tun, dass in dem Komplex viele wohlhabende Ausländer lebten, die nur einen Teil des Jahres im Süden Floridas verbringen. Zu den offiziell als vermisst gemeldeten gehören 20 Israelis, zehn Argentinier, sechs Kolumbianer, vier Venezolaner und die sechs Familienangehörigen des Präsidenten von Paraguay. Da sich in dem Hochhaus auch Urlauber aufhielten, die über Airbnb und andere Seiten eine Bleibe gebucht haben, befürchten Experten einen weiteren Anstieg der Zahlen.

Direkt am Strand gelegen: Verortung des eingestürzten Hauses in Miami. Foto: dpa/dpa-infografik GmbH

Im Unterschied zu anderen Hochhaus-Katastrophen handele es sich bei dem Gebäude mit Aussichten auf den türkisblauen Strand von Miami Beach im vornehmen Stadtteil Surfside nicht um einen vernachlässigten Komplex des sozialen Wohnungsbaus. Zuletzt verkauften sich Apartments in den Chamberlain-Towers für Preise bis zu einer Million Dollar. Unter den Bewohnern fanden sich Ärzte, Rechtsanwälte, Geschäftsleute und viele Südamerikaner, die dort ihr Geld angelegt hatten.