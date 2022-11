Kriminalität : Lebenslang für Polizistenmörder von Kusel

Der Hauptangeklagte kommt in den Verhandlungssaal des Landgerichts Kaiserslautern. Foto: Uwe Anspach/dpa

Kaiserslautern Der Mord an zwei Polizisten auf nächtlicher Streife hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt. Sie wollten Wilderer stellen - und wurden erschossen. Nun wurde das Urteil gesprochen.

Wegen Mordes an zwei Polizisten Ende Januar bei Kusel (Rheinland-Pfalz) ist der Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Kaiserslautern stellte am Mittwoch zudem die besondere Schwere der Schuld fest. Damit gilt eine Entlassung des 39-Jährigen nach 15 Haftjahren als ausgeschlossen.

Bei dem Verbrechen in der Nacht auf einer entlegenen Kreisstraße in der Westpfalz waren eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 5 Jahre älterer Polizeikommissar mit Kopfschüssen getötet worden. Die Bluttat bei einer Fahrzeugkontrolle hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Zweistündige Urteilsbegründung

Der Hauptangeklagte habe „planvoll und eiskalt“ gehandelt und mit den Morden die gewerbsmäßige Jagdwilderei verdecken wollen, sagte der Vorsitzende Richter Raphael Mall in seiner mehr als zweistündigen Urteilsbegründung. „Das gesamte Tatbild weicht von gewöhnlichen Morden so sehr ab, dass bei günstiger Prognose eine Freilassung nach 15 Jahren unmöglich erscheint“, begründete er die besondere Schwere der Schuld. An die Hinterbliebenen gewandt, sagte Mall, er hoffe, dass das Urteil ihnen bei der Bewältigung der Trauer helfen könne.